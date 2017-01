GRANDE DISTRIBUTION: Le tour de force des livreurs

Alors le début d’année est synonyme de festivités pour beaucoup de Mauriciens, cette période est aussi source de stress et de lassitude pour ceux affectés au secteur de la livraison. Chauffeurs et livreurs s’accordent à considérer ce temps comme « la pire de l’année », où de multiples responsabilités émergent, allant des demandes des supermarchés aux ruptures de stock en passant par les livraisons tardives. Tous ceux évoluant dans ce secteur évoquent unanimement le rush et la fatigue. Mais que faire, car après tout, c’est leur boulot. Aussi ont-ils choisi de témoigner de manière anonyme, par peur de « représailles ». La valse des camions devant les supermarchés et les boutiques constitue le folklore de début d’année. Une cadence exténuante pour les livreurs, car ils doivent suivre le rythme des demandes pour satisfaire la clientèle. Si certaines entreprises mènent la danse au-delà des heures normales en vue de répondre à leur responsabilité, d’autres ont répété leur pas pour tout finir dans les heures normales. Et malgré les épreuves de ce début 2017, tous ceux évoluant dans le secteur s’évertuent à livrer une belle prestation.

Daniel, trentenaire, est livreur depuis quelques années et travaille à plein-temps dans une compagnie alimentaire à Eau-Coulée. En cette période de festivité, il est surchargé de travail. Pour lui, cela s’est fait ressentir dès le 19 décembre. « Je suis toujours au volant, à sillonner les rues et à placer des livraisons. » À la pression de tout livrer à temps et éviter de se faire taper sur les doigts par le patron se mêle également la responsabilité de composer avec les clients difficiles. « Certains clients sont exigeants. Le week-end du 24 décembre par exemple, nous avons dû travailler jusqu’à 1h du matin à cause de ruptures de stock. »

Dans un contexte où les gros véhicules doivent respecter une certaine limite de vitesse, les exigences sont parfois difficiles à respecter. « Ce qui est le plus contraignant, ce sont les ruptures de stocks de boutiques et supermarchés, qui demandent à être livrés dans un délai rapide. » Pour Daniel, pas le temps de souffler. « Je suis épuisé. Durant la fin d’année, nous n’avons pas droit aux congés. Cela rend les choses difficiles car nous faisons beaucoup d’heures supplémentaires », confie-t-il.

Sa vie de famille, elle, est inexistante en ce début 2017. Alors que tout le monde se rue vers les magasins et centres commerciaux pour le shopping, le livreur considère pour sa part ces jours de fête comme un événement raté. Pas le temps de faire plaisir aux siens ou de profiter de ces quelques jours de congé. « Je n’ai pas du tout de vie de famille pour Noël ou le Nouvel An. Nous livrons 7/7 jours et quasiment 24/24h. Il est difficile d’avoir l’esprit ailleurs, car conduire est déjà une responsabilité », concède Daniel, résigné. Il attendra que la pression tombe après l’euphorie des fêtes pour pouvoir, enfin, souffler un peu.

Pas question de prendre congé

Michael travaille de son côté dans la section alimentation. Chaque matin, il est sur les routes dès 7h30. Dans ce domaine, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour transporter les aliments dans les meilleures conditions. Des normes d’hygiène et de sécurité sont en effet à respecter. « Il faut mettre tous les produits alimentaires dans le van et faire particulièrement attention aux “frozen foods”, comme on les appelle, pour les distribuer dans de bonnes conditions aux supermarchés. »

Chez lui également, priorité est donnée au travail. Tant qu’il y a des livraisons à faire, pas question de prendre congé. Sans compter qu’il faut également se tenir prêt pour les situations d’urgence, comme les ruptures de stock. Le jeune homme, qui est encore célibataire, n’éprouve pas pour le moment de grosses contraintes par rapport à sa disponibilité pour ses proches. « On peut fêter Noël et l’année avec notre famille, mais tout dépend de l’heure à laquelle on peut rentrer chez nous. Généralement, il faut que tous les produits soient livrés avant 22h30. »

Dans d’autres compagnies, les livraisons nocturnes ont été abandonnées depuis longtemps. L’organisation se fait de différentes manières pour que tout soit complété pendant les heures normales. « Nepli travay tar aster. Ena bann long van distribision e enn dimounn an sarz, livre tou prodwi e ramaz sek apre al kit dan lazans », indique un chauffeur. Ce qui met également ceux engagés dans la livraison à l’abri des attaques, où les recettes du jour sont emportées, comme cela s’est plusieurs fois produit par le passé.

Mais malgré l’organisation en amont, Harry, chauffeur dans une compagnie alimentaire, trouve que ses heures sont complètement chamboulées depuis le début du mois. « Quelques semaines avant Noël, on a eu plusieurs réunions avec la direction pour établir le calendrier de livraisons dans les hôtels et restaurants. Tout a été planifié de manière structurée et, de ce fait, nous organisons les livraisons en fonction des clients. Certaines commandes doivent être livrées exclusivement le soir et d’autres en journée. »

À 23 ans, Kevin expérimente sa première période de fêtes dans la distribution. Employé dans une compagnie alimentaire depuis quelques mois, il est moins enclin à faire valoir ses droits que les autres. « Comme je n’ai pas encore fait un an dans la compagnie, je suis un peu le souffre-douleur des plus anciens. Le métier de livreur n’est pas évident, surtout dans une période aussi festive. Mon manque d’expérience pourrait chambouler tout un programme de livraison. »

Pour lui, le début de décembre a été une rude épreuve. « Je me suis retrouvé avec énormément de commandes à livrer. Et ce ne sont pas de petites livraisons. D’autant que les clients sont aussi très exigeants et qu'il nous faut respecter les délais. De plus, nous avons à respecter l’horaire indiqué, car nous n’aurons pas d’overtime. » En tant que nouveau, beaucoup de responsabilités lui ont été confiées. « J’ai pris du retard, ce qui ne m’a pas permis de profiter de moment familial durant les fêtes. La pression et le stress des livraisons, sans oublier les heures tardives, n’ont pas joué en ma faveur. C’est un boulot assez rude dans l’ensemble et loin de tout repos. »

Alors que la majorité des Mauriciens retrouvera le chemin du travail la semaine prochaine, les employés de la distribution s’accordent un dernier « forcing » pour leur permettre de profiter des derniers jours de congé. Et malgré l’épuisement, ils s’assurent que tous les produits soient à la disposition des clients.

Le recours aux particuliers

Les particuliers sont de plus en plus sollicités. Avec l’affluence des livraisons, bon nombre de compagnies font appel à des équipes en dehors de l’entreprise pour gérer le surplus de travail. C’est le cas de Rajen, qui fait les livraisons pour une compagnie de boissons gazeuses. « Il y a quelques années, j’ai été approché par une compagnie pour faire des livraisons dans la région de Flacq. En cette période des fêtes, les stocks se vident vite et beaucoup de commerces de la région demandent à être livrés rapidement. Je livre chez 200 clients actuellement. » Faire appel aux particuliers est aussi un moyen pour les entreprises d’éviter les livraisons nocturnes. Ce qui implique pour elles d’éliminer les heures supplémentaires.