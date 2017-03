Nilwant Mannick, un chauffeur de 51 ans, a été retrouvé mort par des passants qui ont donné l’alerte. Il s’est suicidé par pendaison. Il était recherché pour avoir poignardé ses deux filles âgées de 14 ans et 16 ans, lors d’une dispute familiale, dimanche soir, à leur domicile à Grande Retraite. La plus âgée a été poignardée au ventre et au dos et admise aux soins intensifs de l’hôpital de Flacq où son état est jugé sérieux.