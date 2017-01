GRANT THORNTON : Deux nouveaux partenaires désignés

Grant Thornton, firme d’audit et de conseils, a nommé deux nouveaux partenaires, Junaid Hajee Abdoula et Mariam Rajabally, avec effet au 1er janvier 2017.

Ancien élève du collège St-Esprit et membre de l’Association of Chartered Certified Accountants (FCCA), Junaid Hajee Abdoula devient Audit Partner. Après ses études à Manchester, il a rejoint Grant Thornton en 2005 et a gravi les échelons en occupant des postes à responsabilité avec un portefeuille de clients locaux et internationaux. « De nouvelles opportunités et de nouveaux défis se présentent chez Grant Thornton et je compte bien les relever aux côtés de toute l’équipe », a-t-il déclaré.

Nommée Advisory Partner, Mariam Rajabally a intégré Grant Thornton en 2012. Cette ancienne lauréate du collège Queen Elizabeth est titulaire d’un LLB de la London School of Economics (LSE). Elle a travaillé au sein de l’équipe Banking & Capital Markets de Pricewaterhouse Coopers (PwC) à Londres avant de passer chez Grant Thornton en tant qu’Advisory Manager. Elle est membre de l’Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ACA). « Cette nomination m’honore et est aussi une preuve de la confiance placée en moi par la direction. Le regard de toute l’équipe de Grant Thornton est porté vers l’avenir et, ensemble, nous nous attellerons à répondre aux besoins de nos clients », souligne Mariam Rajabally.

Le CEO de Grand Thornton, Sattar Hajee Abdoula, se réjouit du choix des deux nouveaux partenaires qui démontre la confiance de la firme en son équipe et en ses compétences. « Les nouveaux partenaires viennent renforcer l’équipe de direction et aussi la relation privilégiée que l’équipe a su instaurer au fil du temps avec les clients », dit-il.