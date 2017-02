GRAVURE - SUITE À UN VOYAGE EN INDE : Neermala Luckeenarain, « Il est important de voir ce qui se fait ailleurs »

Forte d’une expérience de 34 années de pratique de la gravure, toutes techniques confondues, la spécialiste Neermala Luckeenarain, professeure au département des Beaux-Arts au Mahatma Gandhi Institute (MGI), estime qu’il est « important de pouvoir sortir et aller voir » ce qui se fait ailleurs. « Il y a beaucoup de choses à apprendre », dit-elle. Notre interlocutrice revient d’un atelier sur la gravure de l’université Indira Kala Sangit Vishwavidyalaya, Khairagarh, Chhattisgarh de l’Inde, où elle a obtenu une récompense pour le travail qu’elle y a présenté. Neermala Luckeenarain a aussi été invitée à la biennale de Pune, où elle a animé un atelier et a présenté son travail. Elle y a réalisé une œuvre intitulée « démonétisation ».

« C’est bien de pouvoir sortir de Maurice, qui est petite, et d’aller à la rencontre d’autres artistes et de voir ce qu’ils font », affirme d’emblée Neermala Luckeenarain, professeure au département des Beaux-Arts au MGI. Durant dix jours, du 5 au 14 janvier, en atelier de gravure dans la Grande Péninsule, elle a eu l’occasion de côtoyer ses confrères venus du monde entier : du Brésil, de Bosnie, d’Espagne, d’Autriche, de la Turquie, de Pologne, du Maroc, de Corée du Sud, de Malaisie, de Chine, du Bangladesh et de l’Inde.

La spécialiste de la gravure a été particulièrement frappée par la technique de l’artiste coréen Clemens Beungkun Sou, qui s’exerce sur du zinc. « Il travaille en relief en plusieurs couches successives et creuse profondément la matrice », relate-t-elle. « On apprend leurs manières de travailler, mais le fait de parler avec d’autres artistes et de partager ce que nous faisons avec eux est un plus. On apprend beaucoup et on développe un réseau. » Chaque participant à cet atelier devait au préalable soumettre un dossier sur son travail, avec 15 gravures. Sur place, Neermala Luckeenarain était appelée à parler de sa pratique et a animé des ateliers à l’intention des jeunes de l’école des Beaux-Arts. En s’inspirant de son trajet de Mumbai à Khairagarh, lors duquel elle a été frappée par les gens qui dorment dans la rue, elle a aussi travaillé sur une pièce sur place et a proposé un “mobile home” en gravure. Une idée pour convertir un rickshaw en un foyer mobile. L’artiste a d’ailleurs obtenu une récompense pour cette œuvre de gravure réalisée sur métal, qui relève plus d’un travail « d’orfèvre » comme elle le dit. Sur son trophée est inscrit :« IIIAF 2017 awarded to Ms Neermala Luckeenarain, Mauritius in recognition of her outstanding innovation work during the International Imprint Arts Festival - 2017 at Departmenbt of Graphics, Indira Kala Sangeet University, Khairagarh, Chhattisgarh, India. »

Le drame de la politique monétaire

À l’issue de cet atelier, l’artiste s’est rendue à Pune, ville qu’elle connaît bien pour y avoir complété son doctorat en art à l’université de Pune, l’année dernière. Cette fois, elle s’y est rendue comme « guest artist » à la biennale. Neermala Luckeenarain a parlé de son travail et a animé des ateliers de gravure. Elle a aussi réalisé une œuvre sur place. Celle-ci découle d’une part de la dure expérience vécue durant ce séjour en Inde, où elle était contrainte d’échanger des devises pour l’équivalent de Rs 4 500 indiennes seulement par semaine. D’autre part, elle a constaté le drame que vivent certains Indiens à la suite de l’application de la politique monétaire du Premier ministre indien, Narendra Modi. L’artiste a dès lors proposé une gravure intitulée « démonétisation », qui montre des sacs remplis de billets de banque ne valant plus rien aujourd’hui, dans des rickshaws prêts à être jetés.

Neermala Luckeenarain souligne qu’elle s’inspire de la réalité de son quotidien pour réaliser ses œuvres et travaille tous les jours. « Je réfléchis sur le thème que je veux exploiter et je fais des croquis tous les jours. Dès que j’ai une inspiration, je dessine. Une fois l’image bien définie en tête, je dessine sur la plaquette et le travail de la matrice commence. Cela peut prendre trois ou quatre jours. Ce travail est plus important que le tirage qui se fait rapidement. » Notre interlocutrice travaille sur plusieurs supports (bois, métal, linoléum, entre autres) et c’est le résultat escompté qui guide le choix de la matière, dit-elle. Neermala Luckeenarain aime travailler le bois, mais aussi mélanger les matrices et les techniques. Pour ce qui est de ses choix de couleurs, elle est passée du multicolore au contraste du noir, blanc et rouge. « Ce mélange est très captivant », dit-elle.

D’ailleurs, suivant son mélange de techniques et l’utilisation de ces couleurs avec une petite pointe de jaune vive ou de marron, elle a produit une magnifique œuvre de trois mètres de long dépeignant sa vision de l’esclavage et qui lui a valu l'International Prize Colosseo en mai 2016. Ce prix d’art est l’un des plus prestigieux attribués dans le coeur de Rome, en Italie. En ce moment, Neermala Luckeenarain travaille sur un nouveau projet : elle souhaite ouvrir un atelier de gravure chez elle, à Curepipe, où elle conviera des artistes locaux et internationaux pour venir y travailler. Ceux qui souhaitent apprendre les techniques de gravure pourront également se joindre à l’atelier.

Engagement citoyen

Professeure au Mahatma Gandhi Institute (MGI), Neermala Luckeenarain, spécialiste de la gravure, dont les œuvres lui ont valu des distinctions internationales, s’engage aussi auprès de ses concitoyens et se sent concernées par le développement et le devenir de la jeunesse mauricienne. Pendant cinq années, avec la collaboration de neuf artistes mauriciens, dont Laval Ng, Véronique Leclézio, Nathalie Perichon, Sylvio de Lapeyre, Saïd Hossanee, elle a animé des ateliers d’art à l’intention des enfants dans le centre de Curepipe. Elle pense d’ailleurs à relancer un projet similaire puisqu’elle estime qu’il « n’y a pas d’activités pour permettre aux enfants d’exprimer leurs créativités ». Elle poursuit : « À Maurice, il n’y a rien pour l’enfant. Comme le disait un enfant : “Holiday is a murder”. Pour Rodrigues, c’est peut-être même pire, car ils n’ont même pas de papiers et de crayons. »

Notre interlocutrice est très critique et espère qu’avec le nouveau système éducatif, le Nine-Year Schooling, des enseignants d’art qualifiés pourront travailler avec les enfants. « Il faut des activités artistiques et sportives pour les enfants parce que cela les motive. Pour l’art, il faut mettre des spécialistes dans les écoles », estime-t-elle, précisant qu’il ne suffit pas de faire de l’art pour travailler avec les enfants mais que « l’approche pédagogique est primordiale ». Elle termine : « L’enseignant doit avoir une formation en psychologie également pour travailler avec les enfants, à plus forte raison que l’approche est différente lorsqu’on travaille avec les plus petits du primaire qu’avec les plus grands. On ne peut pas rentrer dans l’esprit de l’enfant. C’est à travers son expression artistique qu’on peut comprendre ce qui se passe dans sa tête. »