THE GREEN TEA MAURICEBAY 100% HEALTH CUP : Ready To Attack back to best

De course, il n’y en a eu point dans l’épreuve phare de samedi dernier, Ready To Attack se montrant trop fort pour ses adversaires. L’élève de Rampatee Gujadhur, qui restait sur deux défaites inexplicables, selon les dires mêmes de son entraîneur, s’est rappelé aux bons souvenirs de ses partisans en l’emportant dans un fauteuil. Ready To Attack a permis à Steven Arnold d’accentuer son avance au classement des jockeys avec 19 victoires, soit cinq de mieux que Ryan Wiggins, son plus proche poursuivant. Ready To Attack n’a pas été le seul vainqueur de la casaque bleu électrique et écharpe rouge lors de cette journée. Elle a aussi brillé par l’entremise de la doublure et outsider d’un jour Silver Snaffles qui était associé à Jameer Allyhosain. Ricky Maingard et son jockey Brad Pengelly se sont aussi adjugé un doublé avec Skip The Red et Psycho Syd alors que la performance la plus marquante est à mettre au compte de Simon Jones qui, pour la deuxième semaine consécutive, s’est offert un triplé grâce aux outsiders Galtero (Rama), Carson City et Euroklidon (Bhaugeerothee).

On avait fait de Recall To Life notre favori dans le sens qu’il était nettement déclassé dans le lot du jour mais c’est Ready To Attack qui s’est retrouvé pour reléguer son plus proche adversaire à plus de trois longueurs en profitant des circonstances on ne peut plus favorables pour s’imposer.

Ramapatee Gujadhur a été le premier à le reconnaître dans sa déclaration d’après-course. Du reste, on ne comprend pas pourquoi Rye Joorawon, qui pilotait Everest, a lancé la course sur des bases aussi élevées. Les temps fractionnés du gris, surtout dans la ligne d’en face sont révélateurs: 10”94, 11”79 et 11”31. Si on tient en ligne de compte que dans la partie initiale Rye Joorawon a bien fait comprendre à Swapneel Rama qu’il n’allait pas lui céder la position tête et corde, on savait que le représentant de Gilbert Rousset, sauf s’il a mangé du lion, n’allait pas tenir jusqu’au bout.

Le mieux placé pour la victoire à 400m du but était Ready To Attack que Steven Arnold avait placé dans le dos des animateurs. De là où il était, l’Australien avait une parfaite lecture de la course et n’attendait que le moment propice pour se mettre en évidence. A l’arrière Recall To Life et Seven Fountains avaient du mal à suivre le rythme alors que Netflix ne faisait pas forte impression.

Everest a abordé la dernière ligne droite en vainqueur mais s’est vite retrouvé sous la menace de Ready To Attack. Une fois mis sur son bon pied par Steven Arnold, le vainqueur de la Duchesse a sorti une puissante accélération qui a laissé sur place ses rivaux. Ready To Attack a rallié le but avec une marge confortable, reléguant Everest à plus de 3L. Ce dernier a résisté à Netflix pour le premier accessit mais a payé cash la mauvaise inspiration de son jockey. Quant à Recall To Life et Seven Fountains, ils n’ont jamais été dans le coup. Les deux ont marqué un temps d’arrêt à l’ouverture des boîtes de départ, le premier en donnant l’impression de n’avoir pas toutes ses aises dans le parcours. Ready To Atttack a couvert les 1650m en 1.41.14.

Ready To attack améliore le class record de Karraar

L’installation des false rails à 1M50 des barres intérieures entre les 1250m et le dernier tournant ainsi que la piste détrempée étaient des éléments défavorables aux exploits chonométriques pour cette trentième journée. Malgré cela, un class record a été établi. Il est à mettre à l’actif de Ready To Attack, qui a amélioré la marque de Karraar sur 1650m dans un Benchmark 66. Il est bon de faire ressortir qu’il n’y a eu que deux épreuves sur la distance dans cette valeur jusqu’ici. Le temps référentiel dans cette valeur était de 1.42.61 réussies par Karraar lors du neuvième acte où les false rails avaient été placés à 3M sur une piste molle à 2.9 unités, tandis que Speed Limit avait réussi 1.42.99 lors de la 22e journée sur une piste à 2.9 unités, mais avec des false rails à 4M50. Samedi dernier, on a eu droit à une allure régulière d’Everest qui a fourni un premier effort pour repousser l’offensive de Netflix dans la première montée. Le gris de Gilbert Rousset a maintenu le rythme jusqu’en descente où son jockey l’a laissé souffler avant de repartir au poteau des 600m où il comptait plus de 4L sur son plus proche poursuivant. Le futur gagnant, Ready To Attack s’est graduellement rapproché dans le dernier virage et lorsque son jockey lui a demandé un nouvel effort dans la ligne droite finale, il a sorti une belle accélération pour laisser sur place ses rivaux, bouclant les 1650m en 1.41.14. Il améliore ainsi le class record de Karraar par 0.01.47. Il est bon de faire ressortir que Roving Jet a été le plus rapide sur la distance cette saison avec un chrono de 1.40.70. Il concourait dans un Benchmark 41. En ce qu’il s’agit du record de la distance, il est de 1.39.78 et est la propriété de Disa Leader depuis le 11 septembre 2010. L’autre 1650m de la journée a été enlevé en 1.42.66 par Silver Snaffles qui était aligné dans un B51. S’il a fait un effort sur les deux premiers furlongs afin de déborder Charleston Hero, la doublure de Ramapatee Gujadhur a considérablement réduit l’allure dans la descente où il a réalisé 24.08 entre le poteau des 1000m et celui des 600m. A titre de comparaison, Everest avait enregistré 22.73 sur la partie correspondante de la sixième épreuve. Il était donc évident que le chrono de Silver Snaffles serait supérieur à celui de Ready To Attack. Parmi les autres épreuves de la journée, on a constaté que Galtero (B36) a été plus rapide que Psycho Syd (B56) sur 1365m. La cinquième course a pourtant été lancée sur des bases plus élevées que la deuxième par l’entreprenant Mystical Twilight, mais ayant dû faire un effort pour suivre le rythme, les principaux protagonistes de la ligne d’arrivée ont terminé moins fort.

Galtero termine en 35.83

Un seul cheval est descendu sous les 36 secondes sur les derniers 600m traditionnels samedi dernier. Il s’agit de Galtero, qui participait à la deuxième épreuve disputée sur 1365m. Comme mentionné plus haut, cette course n’a pas été lancée sur des bases ultra rapides d’où la fin de course remarquée du cheval de Simon Jones. Pour la comparaison, les premiers 750m ont été couverts en 47.07 par le meneur de la deuxième épreuve Sierra Redwood contre 45.50 pour Mystical Twilight qui a mené les débats dans la cinquième. Toujours à 2.40L du leader au poteau des 600m, Galtero a refait tout son retard pour s’imposer par 1.50L. Il a enregistré 35.83 sur la partie qui nous intéresse. Dans cette même course, c’est In Your Dreams qui a réalisé le meilleur finish avec un chrono de 36.13. Dans les autres épreuves, on retiendra les 36.35 réussies par Mr Oshkosh dans la fourchette de 0-15, tandis que Psycho Syd est celui qui a comblé le plus de terrain sur les derniers 600m traditionnels.