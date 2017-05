GRÈVE : Le MMM rend visite aux grévistes

Adil Ameer Meea, député du MMM de la circonscription No 3, a demandé au Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, de « prendre ses responsabilités » envers les souscripteurs du Super Cash Back Gold (SCBG) et de la Bramer Asset Management. « C’est une honte, c’est grave et choquant. Il n’a pas le droit de rester indifférent face à ces problèmes », a-t-il fait ressortir ce matin après avoir rencontré les détenteurs des plans d’assurance du SCBG au Jardin de la Compagnie.

Adeel Ameer Meea a par la même occasion demandé à Sudhir Sesungkur, ministre de la Bonne gouvernance, de faire un état des lieux pour connaître le nombre de souscripteurs du SCBG et de la BAM ainsi que la balance qui reste à rembourser, entre autres. « Gouvernman pe kontinie anbet zot. Li bizin montr ki li serye ek sa dosie-la », a-t-il plaidé.

Le député du MMM trouve « injuste » que sir Anerood Jugnauth « et d’autres membres de sa famille », ainsi que le ministre Showkutally Soodhun et Roshi Bhadain, ex-ministre de la Bonne gouvernance, aient retiré leur argent de la Bramer Bank à la veille de sa fermeture. « C’est de la malhonnêteté. Aujourd’hui, ce sont les autres qui paient les conséquences, car ce dossier a été mal géré dès le début », relève-t-il. Les députés Veda Baloomoody, Ariane Navarre-Marie, Pradeep Jeeah et d’autres membres du bureau politique du MMM étaient également présents.