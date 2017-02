GROS-CAILLOUX : Un policier se tire une balle en pleine tête

Ketan Lodah, un habitant de Gros-Cailloux âgé de 31 ans et affecté au poste de police d’Albion, s’est tiré une balle dans la tête hier au domicile de sa tante, Sangeeta Lodah, soit à quelques mètres de chez lui. Selon un proche, il s’est rendu chez cette dernière hier après-midi après avoir passé la journée chez lui avec ses deux enfants, soit son fils de 7 ans et sa fille de 4 ans.

« Il semblerait qu’il avait déjà en tête de commettre l’irréparable », raconte un voisin du Ketan Lodah. « À peine arrivé sous la varangue de sa tante, li dir mo pe ale aster, mo pe ale. Sa tante Sangeeta a tout essayé pour le ramener à la raison. Le policier ne voulait pas entendre raison. Il s’est tiré une balle dans la tête et s’est effondré sous le regard de cette dernière. Lorsque je m’y suis rendu pour voir ce qui s’est passé, d’autres voisins, affolés, et qui s’y trouvaient déjà, n’ont pu que constater le décès du policier. C’est triste pour ce père de deux enfants en bas âge. »

La police s’est rendue sur les lieux et a transporté le cadavre pour une autopsie, qui devrait être pratiquée par le Dr Sudesh Gungadin dans le courant de la journée. Les enquêteurs ont retrouvé sur le lieu du drame une lettre qu’aurait écrite le policier avant de se donner la mort : « Excusez-moi, mama, papa. »

Deerpalsing Lodah, le frère du policier, était à Port-Louis lorsqu’il avait appris que son frère s’est suicidé. « En arrivant chez moi, j’ai vu une grosse foule. Je me suis frayé un chemin pour voir mon frère. Il était méconnaissable. La chose qui m’a rendu le plus triste, c’était de voir ses deux enfants qui pleuraient. » Selon Deerpalsing, son frère et sa belle-sœur se disputent régulièrement. Il soupçonne que cette dernière avait une relation extraconjugale. « Ketan était très stressé et restait dans son coin. Il se confiait rarement », indique-t-il. Un autre proche et voisin du policier, lui, dit avoir déjà tenté une réconciliation entre le couple. « J’ai tout essayé. Mais voilà le résultat », dit-il.

Selon nos recoupements d’informations, le policier s’est rendu sur son lieu de travail dimanche matin au poste de police d’Albion pour faire le “first shift”. Après ses heures de travail, il aurait pris une arme à feu et deux cartouches qui se trouvaient dans le “strong box” sans avertir les policiers qui étaient en service. Le constable Lodah avait rejoint la force policière en 2010.



DÉCÈS D’UN NOURRISSON : Reconstitution des faits hier

Jean-Christophe Firmin (29 ans) et sa compagne, Marie Élodie Jules (19 ans), arrêtés mercredi dernier par la CID de Vacoas après la découverte du corps du petit Ezra, âgé de 18 mois, dans un bassin à proximité d’un élevage de poulets, à La Marie, ont participé hier matin à une reconstitution des faits. L’exercice, qui a débuté à 10h40, a été effectué pendant une trentaine de minutes en présence des enquêteurs et des membres du Scene of Crime Office.

Dans sa première déposition, Jean-Christophe Firmin, le père d’Ezra, avait déclaré que l’enfant aurait glissé et serait tombé dans l’eau. Quant à la belle-mère, elle a affirmé qu’elle s’était assoupie. La police avait alors privilégié la thèse de la maltraitance. L’autopsie pratiquée par les médecins légistes Shaila Jankee et Prem Chamane a attribué le décès du bébé à un œdème cérébral et non à une asphyxie, révélant que l’enfant ne s’est pas noyé, comme Jean-Christophe Firmin et Élodie Jules ont voulu le faire croire.

De plus, l’estomac de l’enfant était vide alors que le père avait soutenu, lors de son premier interrogatoire, avoir donné à manger à son fils. Les versions du couple ne corroborant pas, la police l’a ainsi appréhendé.

Le père du petit Ezra, qui est arrivé plus tôt sur les lieux du drame, a conduit les enquêteurs dans le bassin où, selon lui, le bébé serait tombé, ainsi que dans sa maison, où sa concubine et lui habitent. Une trentaine de minutes après, cette dernière a effectué le même exercice. Le couple a par la suite été reconduit en cellule. Jean-Christophe Firmin et sa concubine ont comparu en cour vendredi dernier sous une charge provisoire d’homicide involontaire par imprudence.



ROSE-HILL- TENTATIVE DE VOL : Le tribunal temporairement fermé ce matin

Le tribunal de Rose-Hill aurait été l'objet d'une tentative de vol durant le week-end. La salle où se situe la caisse de la cour aurait été visée. Raison pour laquelle la cour avait temporairement fermé ses portes ce matin avant de reprendre ses opérations normalement vers 11h. Des officiers de la Scene of Crime Office ont été mandés sur les lieux pour inspecter le bâtiment. Ceux qui devaient comparaître en cour ce matin ont dû patienter quelques instants avant que la cour ne puisse siéger. Selon nos renseignements, c'est le staff du tribunal qui a découvert des traces d'effractions au département où se situe la caisse, lors de leur arrivée ce matin.