GRSE WANDERERS/PAMPLEMOUSSES SC : Prélude d’une finale

La 20e journée de la BMPL, aujourd’hui, voit le Pamplemousses SC se confronter aux GRSE Wanderers. Les deux disputeront ce dimanche la finale de la KFC Republic Cup au stade George V. Mais cet après-midi, les deux formations se rencontrent sur la pelouse du stade Germain-Comarmond.

Dans la pratique, les Nordistes sont nettement mieux lotis que leurs adversaires. Seulement troisièmes, avec toutefois trois matches en retard, Pamplemousses aspire cette saison à jouer les premiers rôles. De leur côté, les Rastas, moribonds en championnat, veulent toutefois prouver à leur adversaire du jour qu’il faudra compter avec eux. Leur place en finale acquise, ils doivent toutefois se reprendre s’ils ne veulent pas passer à la trappe en fin de saison. Et cela passe, obligatoirement, par un bon résultat cet après-midi.

La Cure Sylvester, actuellement en quête de rédemption, reçoit, cet après-midi au stade St-François Xavier, le Petite Rivière Noire FC. Les Sylvesters, qui viennent d’engager Sarjoo Gowreesunkur pour redresser la barre, affrontent la bande à Fidy Rasoanaivo, qui se retrouve à la deuxième place du classement. C’est d’ailleurs l’équipe qui a progressé le plus, grignotant subtilement des places pour se replacer dans la course.

Le leader du championnat, Roche-Bois Bolton City, se rend au stade Harry-Latour pour y disputer les trois points au Savanne SC. Les Savannais, tout aussi en peine que leurs voisins GRSE Wanderers, ont pourtant alterné le bon et le moins bon depuis leur accession à la BMPL. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été leaders à l'issue de la journée inaugurale.

Les Roche-Boisiens, pour leur part, constituent la bonne surprise du championnat. Personne n'aurait pu prédire leur parcours jusqu'ici. Alors que Jérôme Thomas, leur coach, disait que son effectif ne lui permettrait pas de jouer autre chose que le maintien, voilà que Christopher Caserne et ses coéquipiers ont tenu tête contre vents et marées.

Finalement, l'AS Rivière du Rempart, qui reprend également des couleurs, reçoit l'AS Quatre-Bornes au stade Anjalay. Les Nordistes, qui ont reconduit Steve Curpanen à leur tête, retrouvent de l'allant, même s'ils ne se sont pas encore éloignés de la zone rouge. Ils n'ont que deux points d'avance sur le Savanne SC, premier reléguable.

ASPL 2000/Cercle de Joachim demain

Le champion en titre jouera pour le compte de la 20e journée demain après-midi. L'ASPL 2000 recevra le Cercle de Joachim, qui l'a battu deux fois déjà cette saison, avec l'espoir de renverser la tendance. La bande à Sakoor Boodhun, qui a enregistré sa sixième défaite de la saison, doit donc se ressaisir si elle veut grimper dans la hiérarchie. Le Cercle de Joachim, pour sa part, n'est que septième. Une victoire lui redonnerait le sourire et lui permettrait de remonter au classement.

Le programme

20e journée

Jeudi 2 mars

Stade St-François Xavier (15h30)

La Cure Sylvester/Petite Rivière Noire FC

Stade Germain-Comarmond (15h30)

GRSE Wanderers/Pamplemousses SC

Stade Anjalay (15h30)

AS Rivière du Rempart/AS Quatre-Bornes

Stade Harry-Latour (15h30)

Savanne SC/Roche-Bois Bolton City

Vendredi 3 mars (15h30)

Stade St-François Xavier

ASPL 2000/Cercle de Joachim