GSEA - ASHRAF BUXOO (PRÉSIDENT) : « Un sentiment de frustration chez les pompiers »

La Government Services Employees Association (GSEA) et la Fire Fighters Union (FFU) ont entamé une marche de protestation démarrant devant le centre social Marie Reine de la Paix ce matin pour dénoncer les conditions de travail des pompiers. Pour Ashraf Buxoo, président de la GSEA, leurs doléances « n’ont jamais été prises en considération ». Il parle d’un sentiment de frustration général, d’où l’urgence d’une prise de position rapide du gouvernement pour alléger leurs maux.

Banderoles en mains pour afficher leurs mécontentements et leurs droits, les membres de la FFU et la GSEA se sont mobilisés. Pour le porte-parole, Ashraf Buxoo, les droits des pompiers « ont été bafoués », des problèmes qui, dit-il, remontent à plus de 4 ans et « qui sont restés dans le tiroir ». Il explique : « On ressent clairement à travers l’île une source de frustration auprès des pompiers, qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Les recommandations du PRB ont été mises en pratique à Rodrigues, mais pas à Maurice. À Rodrigues, ils ont pu monter en grade, alors qu'ici la situation est toujours dans le flou. Certains comptent une quinzaine d’années de service et attendent toujours. »

Ashraf Buxoo a évoqué une rencontre avec le ministre du Travail. Pour autant, soutient-il, « malgré sa bonne volonté », le dossier est resté au statu quo. « Nous déplorons la manière dont sont traités les pompiers. On n’est plus à l’ère des colons. Pour 2017, on veut un “Decent Work Program”. Aux Line Barracks de Coromandel, sur 20 ventilateurs, 12 sont en panne. Sans parler des moustiques et des cancrelats qui infestent les lieux. L’insalubrité règne. Nous lançons un appel au gouvernement et au Premier ministre pour prendre une action au plus vite et résoudre les problèmes auxquels font face les pompiers. »