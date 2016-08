Gujadhur opte pour Ben Kennedy

Le remplaçant de David Walsh est connu. Le Néo-Zélandais sera remplacé par un Australien, Ben Kennedy, qui est originaire de Perth. Cette cravache possède une certaine expérience car il a été associé aux entraîneurs Adam Durrant et Darren McAuliffe en 2014. Ce heavy weight monte généralement à 57-58 kg. Selon nos renseignements, il a surtout exercé en province dernièrement avant d’effectuer son retour à la Cité. Lors de la présente saison (août 2015-août 2016), il a ramené 23 gagnants en 116 montes, ce qui lui valu un taux de réussite de 19.8%.

Il faut aussi signaler que Ben Kennedy n’a pas eu une carrière de tout repos car, à l’âge de 19 ans, il avait été suspendu pour une période de neuf mois après avoir été testé positif aux amphétamines. Il avait été trouvé endormi dans la jockeys’ room alors que ses collègues s’apprêtaient à se diriger sur la piste pour une épreuve. Il avait exprimé ses regrets pour cette faute car il voulait absolument monter à 53 kg. Ce triste épisode est toutefois loin derrière lui maintenant et, hier, il avait déjà rempli les formulaires pour se diriger vers le Champ de Mars. Il pourrait, s’il obtient son permis à temps, être en action lors de la journée du Maiden.

Les 50 ans de The City Of Port Louis Anniversary Cup.

The City Of Port Louis 50th Anniversary Cup, c’est la course principale de la 22e journée qui se disputera sur 1500 mètres. La première édition avait eu lien le 3 septembre 1966 en comémoration de l’élévation de la ville de Port-Louis au statut de cité. Cette course avait réuni cinq partants sur 10 furlongs dans une épreuve à handicap pour les chevaux des 1e et 2e catégories. La victoire était revenue à Noble Hero, piloté par le jockey Richardson qui l’a emporté d’une tête devant Mystic Snow qui avait été associé au jockey Pyatt. Bouuillabaisse qui avait terminé troisième avait été relégué à plus de 7L. Quisitive avait laissé la dernière place à Reflect.

Un contingent de nouveaux pour le 27

La saison 2016 n’est pas encore terminée, mais les entraîneurs pensent déjà à la prochaine. Ramapatee Gujadhur, discret sur le marché en début d’année, est passé franchement à l’offensive et tout porte à croire qu’il songe sérieusement à lutter pour le titre en 2017. Au chapitre de ses nouvelles unités qui débarquent le samedi 27 août, il y en a cinq qui viennent renforcer son effectif, dont Disco Al qui a remporté deux épreuves de Grade 2 et deux courses de Grade 3 et qui sera un sérieux candidat pour le Maiden de la saison prochaine.Paladin a, lui, remporté trois courses et s’est placé une fois dans une course de Grade 3. Les autres entraîneurs qui sont représentés dans ce contingent sont : Rameshwar Gujadhur, Alain Perdrau, Shirish Narang, Simon Jones et Shyam Hurchund. A noter que d’autres nouveaux ont déjà été achetés et attendent d’être embarqués dans le prochain avion cargo qui prendra la direction de Plaisance

Les Retraits – 22e journée

1re course : Ravatak, Blue Jeans, Commodus, Duke The Duke, Isipho, Jullidar, Nadas, Agincourt, Eternal Love, Mc Naught, Dreams Come True

2e course : What’s News, Emaar

3e course : The Big Easy

4e course : -

5e course : Buffalo Trip, Sir Earl Grey, Moonlight Runner

6e course : -

7e course : League Of Legends, Mojo G

8e course : Roman Express, Halabaloo, Spin A Coin, Cartwalk Model, Duke The Duke, Kentucky Bluegrass, Fyrkat

Changements de harnachements – 22e journée

2e: CHESTER’S WISH (203): Side Winkers 1st time, IN YOUR DREAMS (204): Blinkers 1st time, MOI POWER (205): Noseband off, Nicholson Bit on

3e: CHOSEN DASH (301): Side Winkers off, Blinkers 1st time

4e: TRANSLUNAR (401): Pricker on, BUFFALO TRIP (402): Noseband off, Tongue-Tie 1st time, Pacifiers 1st time, BEACH IN A BOTTLE (403): Side Winkers 1st time, VALERIN (409): Side Winkers off

5e: MAX THE MAN (509): Side Winkers 1st time

6e: TERMINATOR (607): Pacifiers again, Ear Plugs on

7e: EAGLE AWARD (704): Tongue Bit off, Blinkers again, CATWALK MODEL (709): Blinkers off, Ear Plugs on

8e: LIVIDUS (801): Dropped Noseband off, Blinkers 1st time, Noseband on,MOJO G (805): Pacifiers off, Tongue-Tie off, Blinkers again, ISTIQRAAR (807): Dropped Noseband off, MAGIC JAY (810): Tongue-Tie 1st time

Bonne impression

1e : Data Controller, Kentucky Bluegrass, Fidelis, Tiger Master, Mediterranean Man, Gris Cheval

2e : Indaba My Children, Navistar, Chester’s Wish, In Your Dreams, Moi Power, In The Trenches, Dark Avenger

3e : Chosen Dash, Bellicosity, Cash Lord, Strum, What’s News

4e : Buffalo Trip, Beach In A Bottle, Burg, Sir Earl Grey, Pont D’Avignon, Valerin

5e : Memphis Mafia, The Tripster, Blow Me Away, Max The Man

6e : Tandragee, Recall To Life, Captain Magpie, Everest, Desert Sheik

7e : Harba, Urbi Et Orbi, Anafesto, Kurundu, Catwalk Model

8e : Emaar, League Of Legends, Mojo G, Mount Fuji, Kings Advisor, Jullidar, Magic Jay

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Sir Earl Grey

The Tripster

Captain Magpie

League Of Legends

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Kentucky Bluegrass

In The Trenches

Chosen Dash

Valerin

Blow Me Away

Recall To Life

Kurundu

Mount Fuji

ROVING BANKER

Tiger Master

Indaba My Children

Bellicosity

Valerin

Memphis Mafia

Captain Magpie

Tembot

Mojo G

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Kentucky Bluegrass (P)

In The Trenches (P)

Chosen Dash (P)

Sir Earl Grey (W)

The Tripster (W)

Captain Magpie (W)

Kurundu (P)

League Of Legends (W)

De Floreal…

Kalinago, Villa Le Blanc, Abington, Battle Ready, Silver Dice, Shield Of Thunder, Spin A Coin, Tiger Master, Port Albert, Prince Lateral, Sacred Jewel, Everest, Recall To Life, Prince Of Thieves, Smitten, Mount Fuji, Harba, In The Trenches, Wind Glider, Headstrong Harry, Van Der Scaler, Ryder Cup, A P Strike, Eagle Award, Brachetto, Emaar, Translunar, Ferdnand The Bull, In Your Dreams, Independence, Bold Inspiration, Lucky Valentine, Alberts Day, It's My Party, Chosen Dash, Polar Palace, Agincourt, Gris Cheval, Blizzard Of Ozz, Political Power, Plain Of Wisdom, Navistar, Flash Drive, All Magic, Esteco, Count Emmanuale, Fort Ozark, Bobby Bear, Bono Vox, Parceval

…à Port-Louis