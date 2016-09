Gujadhur peut aligner 4 chevaux

Le Juge Prithviraj Fecknah n’a pas eu à statuer sur le litige qui oppose l’entraîneur Ramapatee Gujadhur au Mauritius Turf Club concernant la possibilité qu’un entraîneur ou un propriétaire puisse avoir plus de deux représentants dans une épreuve de valeur 60+. L’affaire a été entendue en chambre cet après-midi et il nous revient que du côté du MTC, on a accepté le fait, suite à un vote qui a eu lieu entre les administrateurs, que l’entraîneur Ramapatee Gujadhur pouvait aligner plus de deux chevaux dans le Maiden 2016 seulement. On apprend aussi que du côté des Gujadhur on compte déjà aller de l’avant pour contester une fois encore le MTC lors de la Princess Margaret Cup, la classique du sprint sur 1400m, qui aura lieu le 17 septembre vu qu’ils comptent aligner plus de deux chevaux. Ainsi, si jeudi après-midi le board des Administrateurs avait maintenu sa décision avec l’engagement de deux chevaux seulement par entraîneur, il semblerait que le courant ait changé vendredi. Aussi, s’il était question que l’Administrateur Jean-Noël Fayolle avait déjà démontré de quel côté il était, il a été rejoint dans sa démarche par d’autres collègues, dont Donald Payen, ce qui fait que le président Alain Noël s’est retrouvé en minorité.

Election de deux administrateurs pour 2017

La saison 2016 n’est pas encore terminée, il reste encore 14 journées avant la fin de la saison et voilà que Turf Magazine a appris de source bien fondée que deux anciens administrateurs comptent effectuer leur retour la saison prochaine. Les deux concernés sont Michel Halbwachs et Armand Maudave. Sachez que Michel Halbwachs a fait partie du board pendant les saisons 2013, 2014 et 2015 et ne s’était pas représenté en 2016. Armand Maudave ne s’était pas représenté lui aussi à la fin de son mandat après avoir siégé pendant les saisons 2010, 2011 et 2012

La police des jeux s’agite

La police des jeux semble avoir pris pour son grade. C’est le cas de le dire car elle a cette semaine encore procédé à une perquisition sur un protagoniste du Champ de Mars. En effet, si l’assistant entraîneur Soodesh Seesurrun avait été fouillé le lundi 22 août dernier à la rue Shakespeare alors qu’il quittait l’enceinte de son établissement, c’est cette fois au tour du club jockey Jean Pierre Patrick Guillambert qui a dû ouvrir les portes de son domicile pour les besoins d’une perquisition. Comme cela avait été le cas pour le premier nommé, rien de compromettant n’a été trouvé. Selon nos renseignements, la police aurait eu des informations à l’effet que ces deux personnes avaient une importante somme d’argent en leur possession.

SIS on test dimanche

SIS live UK, une entité britannique spécialisée dans la retransmission en direct de divers événements, prend le relais de Tellytrack en ce qui concerne les courses mauriciennes sur le territoire britannique. Le premier essai est prévu pour dimanche lors de la journée du Maiden. Le Mauritius Turf Club, à travers ce partenariat, engendra des revenus sur les paris (fixed odd betting chez les bookmakers), ce qui lui permettra de gonfler ses caisses.

Noël Callow interdit de quitter La Malaisie

Themalayonline.com a fait état dans un article datant du 29 août dernier qu’un jockey australien avait été interdit de quitter le pays où il a été trouvé en possession d’un passeport qui ne lui appartenait pas par deux personnes de AirAsia alors qu'il s'apprêtait à embarquer sur un avion qui prenait la direction de l’Australie. Ce cavalier de 41 ans est resté en détention au département de l’immigration en attendant une décision des enquêteurs. Selon les renseignements glânés, tout porte à croire que ce jockey est Noel Callow, celui-là même qui avait défrayé la chronique récemment suite à sa suspension pour la monte de Fyrkat lors de la 9e journée.

Rawa nommé assistant-entraîneur chez Allet

Retour au bercail pour Ravi Rawa. Personnage incontournable de la scène hippique, l’ex-jockey et riding master, effectue son come-back au sein de l’entraînement Allet suite au départ de Vishal Ramanah. On se souvient que le Mauricien avait fait partie de la winning team Allet-Woodworth en 2007 en tant que second jockey de l’écurie et il officiera désormais comme assistant-entraîneur de cette formation après l’approbation du Licensing Committee du MTC cette semaine. Par ailleurs, il nous revient que deux pensionnaires de l’entraînement Narang devraient passer incessamment sous les ordres de Vincent Allet, à savoir Storm Dancer et Flash Drive.

Kennedy en selle

Ben Kennedy, la nouvelle cravache de l’entraînement Gujadhur, a reçu le feu vert du Mauritius Turf Club pour participer à la 23e journée. Pour rappel, l’Australien a été embauché pour pallier le départ du vétéran David Walsh, souffrant, qui n’a monté qu’au cours d’une seule journée de compétition au Champ de Mars le 6 août dernier. Ben Kennedy, qui monte généralement à 57-58 kgs, a piloté 23 gagnants cette année sur un total de 116 montes, soit pour un taux de réussite de presque 20%. Il a fait connaissance avec ses nouveaux chevaux jeudi matin où il était en selle sur Vettel et Bulsara notamment.

Entraînement Narang : Huit coursiers en partance

Un important transfert de chevaux a été constaté du côté de l’entraînement Narang cette semaine avec pas moins de huit compétiteurs annoncés sur le départ. Captain Matthew, Counts Rocket et Azapel devraient ainsi bientôt rejoindre les rangs de l’entraînement Hurchund tandis que Rum Tum Tugger, Urbi Et Orbi, Cash Lord, My Man Alex et Political Power viendront renforcer l’effectif de Rameshwar Gujadhur. Il est à noter que les deux derniers coursiers de la liste n’ont pas encore effectué leurs débuts au Champ de Mars.