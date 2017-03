Gujadhur premier leader de la saison

On peut dire que la plus vieille écurie du Champ de Mars n'a pas fait dans la demi-mesure pour la journée inaugurale. En effet, elle a frappé fort dans l'épreuve phare de la journée dotée de la première classique du calendrier, The Vocalcom Duchess Of York Cup. C'est la doublure de l'écurie et sa fameuse toque jaune, Ready To Attack, avec Swapneel Rama sur le dos, qui a décroché la timbale. Avant cette victoire classique, la casaque bleu électrique fit mouche dès l'épreuve d'ouverture avec Cape Horn, piloté par Sunil Bussunt. Suite à cette belle journée, Ramapatee Gujadhur s'empare de la tête du classement avec Rs 695 000 en terme de stakes money devant Jean-Michel Henry (Rs 335 000) tandis que Rameshwar Gujadhur complète le podium avec Rs 313 000 de gains.

Doublé de Rama

Swapneel Rama a été exact au rendez vous samedi dernier, en réalisant le seul doublé de la journée chez les jockeys. La cravache mauricienne étala son talent sur Ready To Attack dans la course principale avant de remettre ça dans l'épreuve suivante par l'entremise de Jiggery Pokery, un pick-up ride suite au forfait du jockey de Shirish Narang, Robert Khathi, qui avait chuté lourdement dans la Duchesse juste auparavant.

La première de Daby

Deux nouvelles écuries sont en lice au Champ de Mars cette année et c'est Chandradutt Daby qui a frappé d'entrée avec Answeringenesis dans The JMT Communication Trophy. Le hongre bai de trois ans fit mouche au terme d'une belle résistance face à Var's Dream, coursier de Amardeep Sewdyal, l’autre nouvel entraîneur. Daby affiche ainsi 100% de réussite puisque qu’Answeringenesis était son unique partant de la journée.

Les premières

La journée inaugurale a servi les desseins de trois coursiers qui y ont enregistré leur première victoire sur notre turf. L'attente n'a pas été longue pour les deux vainqueurs de l'écurie Gujadhur, Cape Horn et Ready To Attack, qui ont visité la winner's enclosure alors qu'ils n'étaient qu'à leur toute première incursion chez nous. Après sept courses pour autant d’accessits, Mootahadee est enfin parvenu à vaincre le signe indien au Champ de Mars. Une mention également pour Cédric Ségeon qui a fêté comme il se doit son retour au Champ de Mars par une victoire avec Right To Tango dans The Independence Cup.

Doublé pour Right Approach

L’étalon Right Approach a fait parler de lui sur notre hippodrome samedi dernier avec deux de ses progénitures qui ont été victorieux lors de cette journée inaugurale. Il s'agit de Entree et Right To Tango. Le premier nommé, de l'écurie Gilbert Rousset, est âgé de cinq ans et est issu de la jument Summer Angel, tandis que Right To Tango (7 ans), qui défend les couleurs de l'écurie Jean-Michel Henry, est, lui, issu de la jument Theas.