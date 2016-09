HAIES : Pour protéger et embellir votre cour

Souvent, les gens préfèrent entourer leurs cours de haies au lieu de murs en briques ou en pierre. Les haies offrent un certain cachet et attirent les oiseaux, les papillons et d’autres animaux qui égayeront les cours. De nos jours, plusieurs plantes sont utilisées pour former des haies. Découvrons lesquelles et comment les entretenir.

Plusieurs espèces de plantes qu’on peut trouver à Maurice peuvent être utilisées pour créer des haies. Les bambous ou les buis ont été les plantes les plus utilisées historiquement, mais d’autres espèces ont commencé à leur offrir de la compétition. À titre d’exemple, les durantas se prêtent facilement à la formation de haies. Cet arbuste qui regroupe une trentaine d’espèces est originaire d’Amérique et se trouve facilement dans les pépinières. Le duranta doré est l’un de ceux qui sont les plus prisés. Sa couleur variera selon son degré d’exposition au soleil. “Quand la plante est très exposée au soleil, les feuilles tirent plus sur le jaune alors que si elle est placée dans un endroit ombragé, les feuilles seront plus vertes”, souligne Saloni Soopramanien, Nursery Officer à la pépinière Endemika à Petit Raffray.

D’autres variétés comme les acalyphas sont également utilisées pour la formation de haies. Disponible à Maurice en plusieurs coloris, notamment le rouge, le vert et le jaune, cette plante est à feuillage abondant et est idéale pour faire une haie, à condition de la tailler convenablement.

Les houx, avec leurs petites fleurs roses, les crotons, les hisbiscus rosa sinensis ou les eranthemum avec leurs belles couleurs jaunes sont également utilisés pour former des haies. Certaines espèces indigènes et endémiques s’y prêtent également, à l’instar du bois de chandelle ou le bois de reinette.

Dense pour devenir belle.

Si vous voulez former une haie chez vous, certains conseils ne sont pas inutiles. “Je conseille aux gens d’acheter des petites plantes et de les laisser grandir, sans ajout de fertilisants, au lieu d’en acheter qui soient déjà grandes. Chez nous, toutes les plantes sont disponibles avec du plastique pour soutenir la terre. Avant de planter, enlevez le plastique et placer la plante en terre, au même niveau que la terre qui est fournie avec. Je conseille également de former la haie en plein soleil”, précise la Nursery Officer. Elle confie que chaque plante doit être placée à une distance de 30 cm l’une de l’autre afin que la haie soit suffisamment dense pour qu’elle devienne belle en grandissant. Il faudra vous armer de patience puisqu’une haie prend du temps avant de se développer. Certains prennent jusqu’à une année alors que d’autres, comme le houx, prendront quatre ou cinq ans.

Concernant l’arrosage, Saloni Soopramanien conseille de le faire très tôt le matin ou après 18h. “Il vaut mieux arroser en dehors des heures très ensoleillées pour préserver la santé de vos plantes.” Pour ce qui est du rythme, il faut arroser votre haie tous les jours au début, jusqu’à ce qu’elle soit bien formée. Puis, une fois par semaine suffira pour la plupart des espèces.

À la pépinière Endémika, vous trouverez certaines espèces pour la formation de haies à Rs 50 la plante, à l’instar du duranta doré ou de l’acalypha. Les buis sont disponibles à Rs 30, alors que le bois de reinette se vend à Rs 100.

Tailler les haies

La taille des haies doit se fait régulièrement, c’est le point le plus important dans leur entretien. Si les plantes culminent à plus d’un mètre, attachez un fil de fer aux deux extrémités pour leur éviter d’être balancées dans toutes les directions par le vent. La première année, il vaut mieux supprimer les mauvaises herbes en binant, ce qui participe en même temps à la lutte contre la sécheresse.

Ce sont surtout dans les premières années d’une haie qu’il est important de la tailler afin d’en stimuler la croissance et la densification. Mais il est également possible de restaurer une haie ancienne au moyen d’une taille adaptée. La taille se fera idéalement par temps sec et sous un ciel couvert. Lors de la taille d’entretien, on coupe surtout des rameaux relativement jeunes et fins : on peut donc généralement se contenter d’un taille-haies avec une petite capacité de coupe.

Une taille d’entretien vous permettra non seulement de mettre votre haie en forme, mais aussi de vous assurer qu’elle poussera plus densément sur le long terme. Lors d’une taille d’entretien, on enlève entre 10 à 15 cm des nouvelles pousses de manière rectiligne. Ainsi, on conditionne la hauteur souhaitée et la vigueur de la haie sur le long terme. En général, les haies résistantes ont besoin d’une taille d’entretien par an. Les haies caduques ont généralement besoin de deux tailles d’entretien par an. La période idéale est quand les nouvelles pousses arrivent à maturité.

Taille radicale

Quand une haie prend de l’âge, qu’elle est en très mauvais état ou qu’elle présente des trous, une taille de rajeunissement radicale peut être utile. Rabattez les branches, à l’exception du tronc le plus épais, sur environ 50 cm de hauteur. Ainsi, la haie repoussera de manière plus dense. Avec cette technique de taille, il faut sectionner des rameaux épais. Choisissez un taille-haies avec une grande capacité de coupe et un moteur puissant.