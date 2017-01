HALTÉROPHILIE - AG ÉLECTIVE : Poorun Bhollah reconduit à la présidence

Poorun Bhollah a hérité d'un second mandat d'affilée de président de la Fédération mauricienne d'haltérophilie lors de l'assemblée générale qui s'est tenue vendredi dernier au siège de la cette fédération à Vacoas. Un exercice qui est passé comme une lettre à la poste en l'absence de candidats des régions de Curepipe et de Quatre-Bornes. Au final, il conserve son siège tout comme la plupart des membres de l'exécutif.

Ouverte à 17h30 en ce vendredi 13 janvier, cette séance expéditive s'est refermée à 17h45. Après quoi, le nouveau bureau, celui-ci n'étant composé que des neuf membres postulants, a été élu de facto. Sur une proposition d’Iswar Boolkah, maintenu au poste de vice-président, Poorun Bhollah fut reconduit à son poste.

Le comité compte cinq nouveaux membres, nommément Sheila Gopaloodoo, qui succède à Emmanuel Maunick au poste d'assistant-secrétaire, Vital Indoo (membre), alors que l'ancien leveur Yovin Gyadin (triple médaillé d'or aux derniers Jeux des îles 2015), le culturiste Clavien Soobhee et le président du comité régional de Rodrigues, Marco Lan Vo Hee, se présentent comme membres cooptés. Emmanuel Maunick occupe le siège de membre. Alicia Lamusse, qui avait été cooptée au sein du précédent comité en tant que représentante des athlètes, et Serge Calotte ne font plus partie du comité.

Une fois le nouveau bureau constitué, le calendrier d'activités 2017 a été ratifié. Ce calendrier avait été élaboré le 6 janvier par le comité technique présidé, en l'absence d'un DTN, par le secrétaire de la FMH, Magarajen (Jimmy) Monien, en présence de l'entraîneur national, Ravi Bhollah, de l'entraîneur adjoint Gino Souprayen et Emmanuel Maunick. La réunion du nouveau comité a pris fin vers 18h45.

Le président Poorun Bhollah place ce nouveau mandat sous le signe de « la continuité dans la détection et la formation en vue des Jeux des îles 2019. » « C'est définitivement notre objectif sur le long terme. Et en parlant de cet événement, nous parlons surtout de préparation qui doit débuter dès maintenant et non à six mois de l'échéance. Nous avons déjà établi une présélection en vue des Championnats d'Afrique prévus ce juillet à Maurice. Cette compétition servira de tremplin à l'équipe vers 2019. C'est cette même équipe qui va continuer jusqu'à 2019 », souligne-t-il.

Les leveurs ont renoué avec l'entraînement le 9 janvier en perspective des Championnats d'Afrique qui se tiendront à Maurice du 20 au 27 juillet 2017. Quatre d'entre eux, à savoir Roilya Ranaivosoa, Shalinee Valaydon, Emanuella Labonne et Jonathan Coret, s'entraînent matin et après-midi en jour de semaine, alors que les autres se contentent d'une séance quotidienne.

On indique également que le nouveau DTN en provenance de Chine devrait débarquer à la fin de janvier ou au début de février, suivant la proposition faite par le ministère de la Jeunesse et des Sports après l'accord qui avait été conclu en ce sens entre les deux États l'année dernière.

Le calendrier 2017 s'ouvrira le 26 janvier avec un stage de formation d'entraîneurs et d'arbitres. Mais cet atelier devrait être délocalisé à Rodrigues suivant une requête qui a été faite au MJS. Il sera animé par Ravi Bhollah et Mohit Ramnath, arbitre de niveau 1 de la Fédération internationale d'haltérophilie.

Composition du nouveau bureau de la FMH 2017-20

Président : Poorun Bhollah (Grand-Port)

Vice-président : Iswar Boolkah (Vac-Ph)

Secrétaire général : Magarajen (Jimmy) Monien (Vac-Ph)

Assistant-secretaire : Sheila Gopaloodoo (Vac-Ph)

Trésorier : Richard Doolaul (BBRH)

Assistant-trésorier : Mohit Ramnath (Grand-Port)

Membres : Dolly Dardenne (BBRH), Emmanuel Maunick (Vac-Ph), Vital Indoo (Grand-Port)

Membres cooptés : Novin Gyadin (QB), Clavien Soobhee (Cpe), Marco Lam Vo Hee (Rod)

La présélection mauricienne en vue des championnats d'Afrique prévus du 20-27 juillet 2017

Féminin

-48 kg : Séphora Lent

-53 kg : Raoilya Ranaivosoa

-58 kg : Ketty Lent

-63 kg : Doushka Luchoomun

-69 kg : Emanuella Labonne

-75 kg : Alison Sunee

-90 kg : Wendy Iram

+90 kg : Shalinee Valaydon

Masculin

-56 kg : Dorian Madanamoothoo, Vinessen Chemben

-62 kg : Jonathan Coret, Ludovic Pritanière

-69 kg : Jeremy Félicité, Dionathan Joseph (Rod), Gaël Martinson

-77 kg : Valentino Félicité, Anthony Madanamoothoo

-85 kg : Akshay Jeeloll

-94 kg : Rowan Carreau

-105 kg : Neelesh Emrith

-105/+105 kg : Khelwin Juboo

+105 kg : Alvin Jooron