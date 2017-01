HALTÉROPHILIE — AGE, VENDREDI À VACOAS : Poorun Bhollah fidèle au poste comme attendu

L'Assemblée générale élective de la Mauritius Amateur Weightlifters'& Powerlifters'Association (MAWPA) s'est tenue vendredi après-midi à Vacoas. Sans surprise, Poorun Bhollah a été reconduit à la présidence.

C'est à 17h30 que l'Assemblée générale élective a débuté en présence de candidats des régions de Beau-Bassin/Rose-Hill, Vacoas/Phoenix et Grand Port. « Il n'y a pas eu de suspense durant la séance, les neuf candidats étant élus de facto. Nous avions à coeur de coopter trois membres et d'avaliser le calendrier pour la nouvelle année. Yoyin Gyadin a une belle connaissance de l'haltérophilie, Clavien Soobhee sera responsable du transport et logistique alors que Marco Lam Vo Hee est le président du Comité Régional de Rodrigues », a confié Poorun Bhollah.

Pas le temps de chômer pour la nouvelle direction qui devra mettre les bouchées doubles, d'autant que cette année, c'est la première fois de son histoire que l'haltérophilie mauricienne accueillera les Championnats d'Afrique seniors du 20 au 27 juillet. Un rendez-vous à ne pas manquer. « Nous avons à coeur de bien préparer cet évènement. Nous allons mettre le paquet pour faire honneur au pays », a-t-il ajouté.

D'ailleurs, une liste de présélectionnés est déjà à l'ordre du jour. Du côté féminin, l'on retrouvera Sephora Lent (-48 kg) Roilya Ranaivosoa (-53 kg), Ketty Lent (-58 kg), Doushka Gopaloodoo (-63 kg) ; Emanuella Labonne (-69 kg), Alison Sunee (-75 kg), Wendy Iram (-90 kg) et Shalinee Valaydon (+ 90 kg). En masculin, la liste est composée de Dorian Madanamoothoo (-56 kg), Vinessen Chemben (-56 kg), Jonathan Coret (-62 kg), Ludovic Printaniere (-62 kg), Jeremy Felicité (-69 kg), Dionathan Joseph (Rod,-69 kg), Gael Martinson (-69 kg), Valentino Félicité (-77 kg), Anthony Madanamoothoo (-77 kg), Akshay Jeeloll (-85 kg), Rowan Carreau (-94 kg), Neelesh Emrith (-105 kg), Khelwin Juboo (-105 kg/+ 105 kg) et Alvin Jooron (+ 105 kg).

En septembre, le Commonwealth Youth, Junior & Senior Championships à Gold Coast (Australie) sera également suivi avec attention compte tenu de la qualité des locaux. Mais Poorun Bhollah a tenu à préciser que la détection, la formation et la lutte contre le dopage font aussi partie des chantiers de la fédération. « La préparation des Jeux des Îles de l'océan Indien (JIOI) de 2019 sera entamée aussitôt les Championnats d'Afrique terminés. En 2018, nous comptons mettre sur pied un centre spécialisé où il sera possible de donner des cours d'haltérophilie. Nous travaillons déjà sur ce projet que nous soumettrons ensuite à l'International Weightlifting Federation (IWF) », a-t-il soutenu.

Avant de spécifier avoir « toujours mis l'accent sur la formation. Je veillerai à ce qu'il y ait une unité entre les membres de la fédération ainsi que les athlètes. Je suis conscient également que notre discipline est très exposée et, de ce fait, nous allons multiplier les contrôles inopinés pour éviter de nous retrouver dans des situations très délicates. Nous allons continuer également à travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que le Comité Olympique Mauricien », a conclu le président de la MAWPA.

Le nouveau comité

Président : Poorun Bhollah

Vice-Président : Iswar Boolkah

Secrétaire : Magarajen Monien

Assistant-Secrétaire : Sheila Gopaloodoo

Trésorier : Richard Doolaul

Assistant-Trésorier : Mohit Ramnath

Membres : Dolly Dardenne, Emmanuel Maunick, Indoo Vital

Membres cooptés : Yovin Gyadin, Clavien Soobhee, Marco Lam Vo Hee

Le calendrier 2017

26 janvier : Technical Course for Coaches and Referees (Vacoas)

01-28 février : Talent Identification in Secondary Schools (Colleges, Maurice)

Anti Doping Seminar for Athletes

4 Mars : Yvan Pierrot Clean & Jerk Challenge Trophy

3-10 avril : IWF Youth World Championships (Bangkok, Thailande)

15 avril : National U13, Espoir, Youth & Junior Championships (Vacoas)

1-31 mai : Preparation for Senior African Championships (Vacoas)

27 mai : Selection Event for Senior African Championships (Vacoas)

01-30 juin : Preparation for Senior African Championships (Vacoas)

20-27 juillet : Senior African Championships (Vacoas)

01-31 août : Preparation for Commonwealth Championships (Vacoas)

03-09 septembre : Commonwealth Youth, Junior & Senior Commonwealth Championships (Gold Coast, Australie)

Octobre

Afro Asian Weightlifting Championships (Anaheim, États-Unis)

Rodrigues Regional Weightlifting Championships (Rodrigues)

Décembre

Senior National Weightlifting Championships (Vacoas)

Qatar Cup (Doha, Qatar)