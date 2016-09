HALTÉROPHILIE — BLESSÉ DEPUIS LE MOIS DE MAI DERNIER: Cédric Coret fustige la MAWPA

L'haltérophile Cédric Coret soigne depuis mai dernier une rupture du tendon du genou gauche. Le triple médaillé d'or des derniers Jeux des Îles, à La Réunion, dénonce une fois de plus le manque de considération totale de la Mauritius Amateur Weightlifters'& Powerlifters'Association (MAWPA) à son égard. « Je ne peux me taire par rapport à cette situation », lance-t-il quatre mois après la blessure qui l'a, du reste, contraint à un arrêt forcé.

C'est un homme aigri et blessé dans son for intérieur qui s'est adressé à Week-End lors de la semaine écoulée. Actif qu'il était avant sa blessure à l'entraînement, l'haltérophile Cédric Coret se sent plus que jamais diminué. Ce qui le révolte surtout c'est l'indifférence de sa fédération, soit la MAWPA, face à son calvaire. « C'est révoltant de voir à quel point les athlètes de haut niveau ne sont pas reconnus à leur juste valeur. La situation est grave et je tire la sonnette d'alarme. Car ces personnes qui sont censées veiller à l'intérêt et au bien-être des athlètes ne le font pas. Entre-temps, je vis actuellement un véritable cauchemar, car je ne suis pas en mesure de vivre mon rêve », a-t-il déclaré.

Cela fait quatre mois que le quotidien de Cédric Coret a chamboulé. « J'ai donné tellement de ma personne pour cette discipline, allant même jusqu'à débourser de grosses sommes d'argent de ma poche pour progresser. Mais en retour, la MAWPA m'a abandonné dans cette pénible épreuve qui cause des préjudices psychologiques et financiers à ma famille et moi », a-t-il soutenu. En revanche, a-t-il précisé, il peut s'appuyer sur le support du ministère de la Jeunesse et des Sports pour certaines démarches spécifiques.

Vivant dans l'incertitude, Cédric Coret a voulu attirer l'attention des sportifs, mais également des autorités sur l'importance que les athlètes soient tous couvert par une police d'assurance. « La façon dont j'ai été traité mène à se demander si la fédération a contracté ou non une police d'assurance pour ses haltérophiles. Car j'estime que c'est inacceptable qu'une fédération joue avec la carrière de ces athlètes. Ce qui est selon moi une contradiction avec la loi et contre l'esprit même du sport », a-t-il indiqué. Révolté contre cette situation et sur ce qu'il considère une mauvaise gestion de sa blessure par la fédération, Cédric Coret compte sur le MJS et pourrait même avoir recours à des actions encore plus fortes pour qu'une enquête soit menée et que justice soit rendue dans son cas.

Pour conclure, notre interlocuteur a tenu à préciser qu'il demeure toujours le meilleur performeur 2016 avec deux records nationaux. « Je détiens toujours une performance de 122 kg à l'arraché, 157 kg à l'épaulé-jeté pour un total olympique de 279 kg. Sans oublier que j'étais le seul leveur de fonte à avoir réalisé les minima pour les Championnats d'Afrique au Cameroun d'avril dernier. Ceci grâce à une bonne préparation en Roumanie que j'avais d'ailleurs financée personnellement. Malheureusement, j'ai été victime d'une vilaine blessure qui m'a mis hors circuit. » Faisant un bref état de l'haltérophilie à Maurice, il dit constater que sa discipline est au point mort, soutenant qu'en ce moment seule Roilya Ranaivosoa arrive à tirer son épingle du jeu. « Roilya est triple championne d'Afrique et a aussi participé aux Jeux olympiques à Rio, apportant ainsi une lueur au fond de ce sombre tunnel. Pour ma part, je ne compte nullement baisser les bras. Mon but est de faire honneur à ma famille, à mon pays et vivre dans la vérité. Car l'honnêteté est la meilleure politique ». Autant dire que cette affaire est loin d'être terminée et qu'on entendra certainement parler dans les jours qui viennent…