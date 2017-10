HALTÉROPHILIE—CHAMPIONNATS D’AFRIQUE JUNIORS: Alison Sunee sur la plus haute marche du podium

Après Ketty Lent (-58 kg) et Dinesh Pandoo (-69 kg) mercredi, c’est la leveuse Alison Sunee qui a touché l’or hier même à Entebbe, lors des Championnats d’Afrique juniors qui s’achèvent demain en Ouganda. La Mauricienne, en lice en -75 kg, remporte trois médailles d’or en juniors en réussissant 70 kg à l’arraché et 90 kg à épaulé-jeté, totalisant 160 kg. Elle porte ainsi la moisson mauricienne à douze médailles d’or et trois d’argent qu’on met à l’actif de Dinesh Pandoo en -69 kg chez les juniors.

Alison Sunee était inscrite uniquement dans la catégorie juniors et figurait avec quatre autres concurrentes sur la même liste d’engagement qui regroupe à la fois des filles évoluant en 69 kg, +75 kg et 90 kg, dont les jumelles algériennes F. Z. Bouchra Hirech, Maghnia Hammadi et la Camerounaise Mbo’ossi Eyenga. La Weightlifting Federation of Africa (WFA) a gardé les inscriptions ouvertes jusqu’au dernier moment, s’attendant à recevoir confirmation notamment du Cameroun et du Burundi, qui n’avaient du reste pas encore validé leur participation dans ces catégories. Donc, on ne peut dire exactement dans ces conditions le nombre d’adversaires qui a concouru en -75 kg.

Toujours est-il que la Mauricienne, avec un total de 155 kg à l’engagement, était donnée favorite sur l’ensemble du groupe, les quatre adversaires valant chacune 150 kg. Alison Sunee bat également deux records nationaux juniors à l’arraché et au total olympique. Vice-championne d’Afrique en juillet à Maurice, elle réalise comparativement des marques qui sont supérieures à celles qu’elles y avaient réussies, soit 71 kg à l'arraché, 80 kg à l'épaulé-jeté (total : 151 kg) et celles dont elle fut créditée le mois dernier à Gold Coast en Australie chez les juniors lors des Championnats du Commonwealth avec 70 kg à l’arraché, 87 kg à l’épaulée-jeté pour une charge totale de 157 kg.

Maurice termine donc sa participation en Ouganda avec 12 médailles d’or et trois d’argent. Hier, Ketty Lent a décroché six médailles d’or chez les jeunes et juniors, et Dinesh Pandoo trois autres chez les jeunes, en sus de trois médailles d’argent en juniors. Une belle moisson.