HALTÉROPHILIE—CHAMPIONNATS DU COMMONWEALTH 2017: Shalinee Valaydon hors du coup

Dernière compétitrice mauricienne en action aux championnats du Commonwealth d’haltérophilie, Shalinee Valaydon est passée à côté du sujet. Au cours de la dernière journée de compétition samedi au Gold Coast Sport & Leisure Centre en Australie, la représentante mauricienne dans la catégorie +75 kg a manqué ses trois essais à 98 kg à l’arraché. Elle était ainsi éliminée de la compétition.

Malgré cette contre-performance, la satisfaction est de mise dans le camp mauricien. Et ce, notamment avec le sacre de Ketty Lent chez les Youth dans la catégorie -58 kg, ou encore les médailles d’argent et de bronze décrochées par Dorian Madanamoothoo, Dinesh Pandoo et Alison Sunee. Pour rappel, cette dernière avait terminé à la troisième place chez les -75 kg vendredi dernier dans la catégorie Youth. Et ce, avec une prestation de 70 kg à l’arraché et 87 kg à l’épaulé-jeté pour un total olympique de 157 kg.

Cette catégorie a vu la consécration de l’Indienne Anju Devi Abraham avec 73 kg à l’arraché, 94 kg à l’épaulé-jeté et un total olympique de 167 kg. De son côté, Anthony Madanamoothoo s’est retrouvé au pied du podium, tandis que Roilya Ranaivosoa et Emmanuella Lent-Labonne ont eu affaire à très forte partie. Au bout du compte, cette compétition a été dominée par les leveurs de fonte indiens, qui se sont montrés performants dans quasiment toutes les catégories. La prochaine édition de cette compétition se déroulera en Inde en 2019. Le choix a été ratifié à l’issue d’une réunion tenue vendredi dernier.