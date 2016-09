HALTÉROPHILIE — CHAMPIONNATS DU COMMONWEALTH, 25-29 OCTOBRE : La sélection de Valentino Félicité envisagée

Ils seront sans doute six leveurs de fonte mauriciens à mettre le cap sur Penang (Malaisie) pour prendre part aux Championnats du Commonwealth à la fin du mois d'octobre (25-29). Si chez les dames il était sûr et certain que Roilya Ranaivosoa (-48 kg) et Shalinee Valaydon (+75 kg) feraient le déplacement, le doute subsistait chez les hommes car seul Jonathan Coret avait été plébiscité. Il semblerait que le quatrième haltérophile soit Valentino Félicité.

Pour rappel, c'est Championnats du Commonwealh constitue l'un des évènements phare du calendrier de la Mauritius Amateur Weightlifters & Powerlifters Association (MAWPA). Si le président Poorun Bhollah évoquait dans nos colonnes il y a deux semaines ne pas être sûr si les quatre haltérophiles seraient du voyage, il a affirmé qu'il pourrait bien être six à effectuer le déplacement, dont quatre chez les seniors. « Roilya Ranaivosoa et Shalinee Valaydon seront en action en féminin, alors que chez les garçons, Jonathan Coret et Valentino Félicité sont pressentis accompagner les athlètes féminines. Ils seront assistés de l'entraîneur national Gino Souprayen », a fait ressortir Poorun Bhollah.

Valentino Félicité bénéficie par ailleurs du forfait sur blessure de Cédric Coret (rupture du tendon de la jambe en mai dernier). Chez les dames, Roilya Ranaivosoa aura à coeur de se racheter après sa pâle prestation aux Jeux olympiques de Rio, avec une 9e place dans sa catégorie des -48 kg. Shalinee Valaydon aura elle aussi à coeur de se mettre en évidence.

Cette compétition sera précédée des World Youth Championships et alors que nous pensions qu'aucun Mauricien ne serait de la partie, la fédération a jeté son dévolu sur Anthony Madanamoothoo et Ketty Lent. Ils seront accompagnés de Serge Calotte. Toutefois, Poorun Bhollah a tenu à préciser « qu'un autre athlète peut également faire le déplacement s'il trouve un sponsor. Mais pas n'importe lequel. Il faut que ce soit un athlète prometteur avec de réels potentiels. Le seul à pouvoir prétendre à cette place est Dorian Madanamoothoo. Nous avons donné notre feu vert mais nous ne pouvons subvenir aux frais de déplacement de ce dernier car nous avons un budget pour six haltérophiles. » Nous avons appris d'ailleurs que le père Jack Madanamoothoo était en train d'entamer des démarches pour que son fils puisse être du voyage.

D'ailleurs, les Championnats nationaux juniors, qui s'étaient tenus le mois dernier, avaient permis au comité technique de mettre en place une présélection. Ce sont les frères Madanamoothoo (Dorian -56 kg et Anthony -77 kg) qui s'étaient particulièrement distingués ainsi que Ketty Lent avait elle aussi été en mesure de tirer son épingle du jeu. En 2015 à Pune (Balewadi Sports Complex, Inde), Maurice avait décroché la médaille d'or chez les juniors et deux en argent grâce à feu Ivan Pierrot. Seul en lice chez les juniors, il s'était imposé en soulevant 141 kg à l'arraché et 184 kg à l'épaulé-jeté, soit une charge totale olympique de 325 kg. Engagé simultanément chez les seniors, il était monté sur la deuxième marche du podium dans les deux épreuves avec les mêmes performances. Emmanuella Labonne était elle aussi de la fête, avec trois médailles d'argent chez les -69 kg ainsi que sa soeur Ketty Lent (3 médailles d'argent en -53 kg).

Nouveau DTN

De nouvelles pistes mènent en Asie

La MAWPA cherche un remplaçant au Roumain Urdas Constantin, démis de ses fonctions comme Directeur technique national (DTN). « Nous attendons une réunion avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden, dans les jours qui viennent pour discuter de la marche à suivre. En ce qu'il s'agit de Constantin, c'est de l'histoire ancienne. Il avait donné sa démission en tant que DTN et il n'est d'ailleurs pas revenu avec la sélection après les Jeux olympiques de Rio. Il ne fait plus partie de l'équipe », a affirmé Poorun Bhollah, qui est entré en contact avec des DTN du continent asiatique. « Nous avons pris contact avec la fédération Chinoise et Sud-Coréenne et tout laisse présager que notre choix se portera sur l'une ou l'autre. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment », a soutenu notre interlocuteur.

Bourse olympique

Ravi Bhollah part pour trois mois en Roumanie

L'entraîneur national, Ravi Bhollah, quittera le pays dans les jours qui viennent pour un stage de perfectionnement à l'Université de Budapest (Roumanie), d'une durée de trois mois (19 septembre-9 décembre). « Je suis très content. C'est une véritable aubaine pour moi d'autant que j'essaie depuis deux ans d'obtenir cette bourse olympique en envoyant un formulaire d'application au Comité Olympique Mauricien (COM). Je vais tout faire pour m'améliorer en tant qu'entraîneur et à mon retour, je ferai tout ce que j'ai appris en pratique », a indiqué Ravi Bhollah. Ce dernier a tenu à préciser que ce cours de coaching est d'un niveau très relevé. « C'est un cours très avancé. D'habitude, nous obtenons des cours de formation de l'International Weightlifting Federation (IWF) de niveau 1 à 3. Le coaching de Budapest est supérieur à ces trois niveaux. »