HALTÉROPHILIE—CHAMPIONNATS DU COMMONWEALTH: Un nouveau podium pour Roilya Ranaivosoa ?

Médaillée d’argent l’année dernière au cours des championnats du Commonwealth, l’haltérophile Roilya Ranaivosoa possède des chances de se retrouver de nouveau sur le podium. Engagée dans la catégorie -53 kg, la championne d’Afrique jouera sa carte à fond au cours de l’édition 2017 qui se déroule depuis ce matin au Gold Coast Sport & Leisure Centre en Australie. Les autres engagés mauriciens aujourd’hui sont Dorian Madanamoothoo (-56 kg), Dinesh Pandoo (-69 kg) et Jonathan Coret (-62 kg).

Devancée de justesse par l’Indienne Mal Joti lors de la dernière édition chez les -48 kg, Roilya Ranaivosoa, qui évoluera cette fois dans une catégorie supérieure, aura un coup intéressant à jouer. Et ce, même si elle ne possède que la quatrième performance d’engagement avec 190 kg au total olympique, étant devancée par les Indiennes Santoshi Matsa et Sanjita Khumukcham (192 kg), et Dika Toua de Papouasie Nouvelle-Guinée (190 kg). Quatorze leveuses de fonte sont en action dans cette catégorie.

Par contre, la partie s’annonce plus musclée pour les éléments masculins. C’est ainsi que Dorian Madanamoothoo, avec sa meilleure performance à 180 kg, se situe très loin du Malais Azroy Muhammad avec ses 250 kg ou encore de l’Indien Gururaja (248 kg) et du Fidjien Manueli Tulo (245 kg). Toutefois, un podium est envisageable chez les juniors. Quant à Jonathan Coret, il sera en action dans le groupe B avec 220 kg comme référence. Ses principaux adversaires seront être l’Australien Hamish Adam et l’Anglais Haroon Siraj.

De son côté, Dinesh Pandoo possède des chances de se retrouver sur le podium chez les juniors. Ses adversaires sont le Sierra-Léonais Swarray Deen, Larko Doguape et Ramoun Dongobit de la République de Nauru. Il est à noter que les autres haltérophiles en action au cours des prochains jours seront les sœurs Lent (Ketty et Emmanuella), Shalinee Valaydon, Alison Sunee et Anthony Madanamoothoo.

Cette compétition, qui se déroulera dans la ville qui accueillera les Jeux du Commonwealth en avril de l’année prochaine, voit la participation de plus de 400 haltérophiles venant de 29 pays. Le Gold Coast Sport & Leisure Centre accueillera également les compétitions de lutte et de badminton l’année prochaine.