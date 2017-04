HALTÉROPHILIE - NATIONAL YOUTH GAMES : 19 records nationaux battus

Les Jeux nationaux Jeunes qui se sont achevés hier après deux jours de compétitions (19-20 avril) ont bien réussi à quatre haltérophiles, nommément Ketty Lent (-63 kg), Dorian Madanamootoo (-56 kg), Dinesh Pandoo (- 69 kg) et Khelwin Juboo (+94 kg. Les trois premiers nommés ont réalisé chacun six records nationaux et le dernier un record national jeunes à l'arraché.

À l'exception de Khelwin Juboo, les trois autres leveurs s'étaient retrouvés en action récemment aux mondiaux Jeunes à Bangkok en Thaïlande, où ils avaient également repoussé plus loin les marques nationales. Cette semaine, Dorian Madanamootoo s'est imposé avec un total de 182 kg, battant le record national jeunes à l'arraché avec 82 kg.

En - 63 kg, Ketty Lent réalise six records nationaux dont trois chez les jeunes et trois chez les juniors. Elle a été créditée de 63 kg à l'épaulé-jéte et 81 kg à arraché pour un total olympique de 144 kg. Idem pour Dinesh Pandoo (- 69 kg), qui s'impose avec 105 et 130 kg (235 kg), cela assorti de trois records jeunes et trois en juniors.

Enfin, Khelwin Juboo (+ 94 kg) a lui réussi six records, soit trois en espoirs et trois chez les jeunes avec 81 kg, 101 kg et 182 kg en guise de total olympique. Au total, 19 records jeunes, juniors et espoirs confondus sont tombés lors de cette compétition.