HALTÉROPHILIE : Le président et l'entraîneur national de la FMH accèdent à l'instance africaine

Le président de la Fédération mauricienne d'haltérophilie, Poorun Bhollah, et l'entraîneur national, Ravi Bhollah, ont accédé à la Weightlifting Federation of Africa (WFA) lors de l'assemblée générale élective qui se tenait le 28 février à Alger. Le premier nommé a rejoint l'exécutif par voie de cooptation, alors que l'autre a été élu membre du Coaching and Research Committee.

Poorun Bhollah, qui visait une place au sein de l'exécutif de la WFA, par une élection directe face à 14 membres qui y étaient éligibles, a finalement été coopté en tant que membre. Il devient le deuxième Mauricien après feue Fatimah Rummun, ancienne présidente de la fédération mauricienne, à faire partie de l'état-major africain.

Quant à Ravi Bhollah, qui occupe le poste d'entraîneur national depuis octobre 2013, il a bénéficié de l'appui de 13 membres pour accéder au coaching committee. Mais il avoue toutefois qu'il devra en savoir plus sur ses attributions et le véritable rôle et implication du Coaching and Research Committee à l'occasion des championnats d'Afrique qui se tiendront à Maurice du 20 au 27 juillet.

« Nous attendons que le comité technique de la fédération africaine se réunisse pour sa première réunion lors de cet événement pour dégager un plan de travail. Ce comité ne se réunit qu'à l'occasion des événements continentaux principalement », explique-t-il. Le comité technique de la WFA est présidé par l'Ougandais Salim Musoke.

« J'ai déjà des projets en tête, notamment au plan de la formation dans cette région de l'océan Indien et la création d'une fédération aux Maldives. Mais notre comité ne détient aucun pouvoir décisionnel. Il faudra attendre juillet pour soumettre ces propositions avant qu'elle ne soient acceptées par l'exécutif », ajoute-t-il.

Pour conclure, il dira que « notre présence au sein du comité africain reflète également la crédibilité de la fédération mauricienne et indique que notre travail est aussi reconnu par les membres de la WFA. »

Trois sélectionnés pour les Mondiaux Jeunes

Ketty Lent (-58 kg), Dorian Madanamootoo (-56 kg) et Dinesh Pandoo (-69 kg) s'apprêtent à participer aux Mondiaux Jeunes prévus du 2 au 10 avril à Bangkok en Thaïlande. La FMH a déposé une requête en ce sens au MJS et attend confirmation. Si aucun objectif de médaille n'est envisagé à ce stade, Ketty Lent visera quant à elle une place dans le top 10 afin de récolter des points en perspective de son éventuelle participation aux Jeux Olympiques Jeunes 2018 à Buenos Aires en Argentine.