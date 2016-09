HALTÉROPHILIE : SSS Palma abrite désormais une école d'haltérophilie

L'adjointe au maire de Quatre-Bornes, Premila Geerjanan, a procédé hier matin au lancement d'une école d'haltérophilie à la SSS Palma en présence du recteur de l'établissement, Ravindranath Singh Gopee, de Poorun Bhollah, président de la Fédération mauricienne d'haltérophilie, et d'un groupe de jeune étudiants qui pratiquent ce sport depuis quelques temps déjà.

Cette initiative, très appréciée par la direction du collège, s'insère dans le contexte de la diversification des choix des matières d'éducation physique, nous a déclaré Ravindranath Singh Gopee. « Depuis quelques années, l'éducation physique figure parmi les matières optionnelles retenues pour le SC et le HSC au plan national. Donc, c'est dans cette optique que nous avons collaboré avec la fédération mauricienne pour ce lancement. Ensuite, nous tenons vraiment à la sacro-sainte devise que le sport est toujours bénéfique à la santé, d'autant que certains de nos élèves sont doués pour l'haltérophilie. Nous ne pouvons que remercier la FMH », s'est-il réjoui.

Il avoue que ce lancement a été un succès total en sachant que l'entraîneur national de la FMH, Ravi Bhollah, est également membre du personnel de l'établissement. Il a remercié le département d'éducation physique du collège.

Le président de la FMH, Poorun Bhollah, a profité de l'occasion pour revenir sur les médailles et le parcours honorable que l'haltérophilie mauricienne a réalisé depuis 2013, soit aux Jeux des îles, Jeux d'Afrique et Championnats du Commonwealth, notamment. Mais il a surtout émis le souhait de voir au moins un jeune de l'école d'haltérophilie de la SSS Palma se qualifier et remporter une médaille d'or aux Jeux des îles 2019 à Maurice. Il a par ailleurs salué le département d'Art et Design du collège, en particulier l'équipe dirigée par Samanta Shiwpursad, qui a conçu le logo.

Premila Geerjanan a pour sa part fait ressortir l'importance de s'adonner à une activité physique régulière et a remercié l'initiative de de la FMH. Ce lancement a été aussi marqué par une séance de démonstration exécutée par quelques élèves du collège qui ont été initiés à ce sport depuis quelques temps déjà. Étaient aussi présents Magarajen (Jimmy) Moonien, membre de la FMH, et Vinay Ujoodha, responsable de la discipline et représentant du MJS.