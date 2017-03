HALTÉROPHILIE - YVAN PIERROT CHALLENGE TROPHY : Bonne entrée en matière 2017

Les leveurs de fonte s'étaient donné rendez-vous samedi à Vacoas pour une compétition en hommage à feu Yvan Pierrot. Des trophées ont été remis dans 27 catégories en masculin et féminin. Cette première rencontre de l’année a permis aux participants de se situer. Elle a également été étonnante tant pour la catégorie des novices, qui ont pour certains fait de bonnes prestations, que pour les élites, qui ont réalisé leurs meilleurs performances. Les épreuves au programme étaient exclusivement l’épaulé-jeté.

Chez les filles, Shalinee Valaydon dans la catégorie 115 kg a réalisé sa meilleure marque, qui est un record national, soit 121 kg. Elle confie que sa carrière d’haltérophile prendra fin après les Jeux des îles de l’océan Indien en 2019. Toutefois, elle est fière devant ce qu’elle arrive encore à faire à 30 ans. « Je n’ai pas un support extraordinaire mais, avec ce que j’ai et mes sacrifices, j’arrive à atteindre mes objectifs. Pour l’instant je souhaite me qualifier pour les championnats africains et remporter une médaille pour Maurice. »

Cette dernière soutient qu’elle voudrait devenir entraîneur de sélection professionnel afin de mieux encadrer les jeunes qu’elle suit déjà. « Après 10 ans de carrière dans ce domaine, je constate que les sportifs ont besoin d’entraîneurs qui ont pratiqué la discipline et à un haut niveau pour mieux les comprendre. Comme je suis une fille, je saurais ramener celles qui ont des appréhensions concernant ce sport et les aider à progresser. »

Pour sa part, Emanuella Labonne chez les 68 kg a pu atteindre la performance de 100 kg comme elle le souhaitait avant la compétition. « Je me suis bien préparée et je suis très satisfaite d’avoir réussi 100 kg comparé à la dernière compétition de décembre où je n’étais pas en forme. Je vise les prochains championnats d’Afrique, que j’ai manqués de près l’année dernière. Je remercie mon papa qui m’a donné sa bénédiction habituelle avant chaque compétition malgré qu’il soit souffrant. »

Chez les garçons, Jonathan Coret (64 kg), Anthony Madanamoothoo (76 kg) et Dinesh Pandoo (70 kg) ont soulevé 125 kg, 135 kg et 124 kg respectivement. « Il y avait une bonne ambiance. Pour un début de saison, je pense que beaucoup de performances ont été à la hauteur. Il y a des nouveaux parmi nous et si je n’avais pas vraiment d’objectif aujourd’hui (Ndlr : samedi), je compte utiliser chaque compétition locale comme préparation pour les prochains championnats d’Afrique en juillet », soutient Anthony Madanamoothoo, qui était à 4 kg près de sa meilleure performance. « J’aurais souhaité que les parents de notre ami Yvan soit également présents, ce sera pour la prochaine fois peut-être », a-t-il ajouté.

L’entraîneur national, Ravi Bollah, est d’avis que les jeunes ont fait montre de leur potentiel, à l’image de Wendy Iram qui pour sa toute première compétition a su faire exactement ce qu’il a appris. Il y a évidemment encore une marge de progression avant l’échéance africaine mais, selon lui, les résultats étaient comme attendus.

« D’habitude, les sportifs prennent plus de temps pour revenir à leurs meilleures performances à l’épaulé-jeté qui demande beaucoup plus de force que de technique. Ensuite, pour nous à la fédération, il est important d’honorer la mémoire d’un jeune qui nous a laissés bien trop tôt. La différence avec les anciens Challenge Trophy est qu’à présent les jeunes peuvent conserver leur trophée. Je suis vraiment satisfait dans l’ensemble », soutient Ravi Bhollah.

L’Yvan Pierrot Challenge Trophy, qui devait se tenir durant les championnats nationaux de l’année dernière, sera dorénavant une compétition annuelle à part entière.

Résultats

Garçons

64 kg : Jonathan Coret 125 kg

76 kg : Anthony Madanamoothoo 135 kg

70 kg : Dinesh Pandoo 124 kg

57 kg : Doriant Madanamoothoo 100 kg

72 kg : Valentino Félicité 106 kg

109 kg : Alvin Jooron 125 kg

82 kg : Akshay Jeellol 105 kg

69 kg : Jeremy Félicité 95 kg

69 kg : Gael Martinson 93 kg

52kg : Vineshen Chemben 60 kg

112kg : Leckraj Chummun 90 kg

59 kg : Ludovic Prinatniere 65 kg

88kg : Rowan Carreau 81 kg

107 kg : Khelwin Juboo 87 kg

80 kg : Alan Zamala 72 kg

46 kg : Tooshal Emrith 48 kg

111 kg : Ashwin Charitar 75 kg

54 kg : Rodney Pierre Louis 47 kg

Filles

52 kg : Roilya Ranaivosoa 90 kg

68 kg : Emanuella Labonne 100 kg

115 kg : Shalinee Valaydon 121 kg

61 kg : Ketty Lent 86 kg

66 kg : Alison Sunee 79 kg

54 kg : Doushka Gopaloodoo 49 kg

47 kg : Sarah Madanamoothoo 38 kg

82 kg : Wendy Iram 51 kg