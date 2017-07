HANDBALL — AG ÉLECTIVE : Daniel Gérard candidat à sa succession

Renvoyée en maintes occasions, l’assemblée générale élective de l’Association mauricienne de handball (AMH) se déroule finalement cet après-midi (13h) au gymnase de Phœnix. Quinze candidats sont en lice et onze d’entre eux seront élus pour siéger au sein du comité directeur pour les quatre prochaines années.

À la présidence de cet organisme depuis les sept dernières années, Daniel Gérard souligne qu’il sera candidat à sa succession. Cette fois, il sera candidat au niveau du comité régional de Rodrigues. Pour rappel, Ludovic Carré avait signifié son intention pendant un certain temps de briguer ce poste. Par contre, Benoît Souchon, dirigeant du Curepipe Starlight, n’a pu se faire élire au niveau de la région de Curepipe. Une région qui sera finalement représentée par Jean-Marie Rock, Burty Caramsing et Alain Caradec. Par contre, Jimmy Anthony, Chrisitian Francis et Stephane Soopramanien, membres sortants, ne sont pas de la course cette fois.

Quoi qu’il en soit, les nouveaux membres du comité directeur auront du pain sur la planche. D’abord et avant tout, ils devront rétablir la crédibilité de cette fédération dont l’image a pris un sérieux coup avec les lacunes organisationnelles lors de la Coupe du Monde de beach handball. De plus, il leur faudra rétablir les relations avec le ministère de la Jeunesse et des Sports suite aux propos virulents tenus par Daniel Gérard lors d’un point de presse à une semaine du coup d’envoi de la compétition mondiale. Il faudra également donner le coup d’envoi des activités de cette présente saison qui ont été au point mort jusqu’ici.

Mais voilà que le problème au niveau des infrastructures se pose déjà, avec la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports que le gymnase de Phoenix soit réservé aux compétitions de basket-ball. Au niveau du handball, les options des gymnases Navin-Soonarane à Ébène et de Paillote demeurent des options. La date du 12 août a été avancée pour le coup d’envoi des championnats nationaux et les rencontres devront se dérouler à une allure régulière afin d’être dans les délais dans l’optique de la Coupe des clubs de l’océan Indien.

Les candidats

Pamplemousses/Port Louis : Sanjay Dabydin, Yoni Jolicoeur et Gavin Goribah

Beau Bassin Rose-Hill : Andy Serviable, Thierry Étrange et Clency Ventaketian

Vacoas-Phœnix/Savanne : Jason Chellen, Ludovic Carré et Kristel Sandian

Curepipe : Jean-Marie Rock, Burty Caramsing et Alain Caradec

Rodrigues : Jean-Claudel Botshave, Kursley Colony et Daniel Gérard