HANDBALL—AG ÉLECTIVE: Un nouveau renvoi au 8 avril

Nouveau renvoi de l'assemblée générale élective de l'Association mauricienne de handball (AMH). Fixée dans un premier temps au 10 février dernier, puis reportée au 25 mars, cette fonction se déroulera, sauf nouvel imprévu, le 8 avril au gymnase de Phœnix. Elle permettra de désigner les onze membres qui siégeront sur le comité directeur pendant quatre années et ces membres auront sans doute comme priorité de préparer le calendrier d'activités pour la saison en cours.

Entre-temps, le working committee devrait soumettre son rapport mercredi prochain. Ce comité, institué suite au premier renvoi de l'AG élective et placé sous la présidence de Philippe Boudou, devait travailler sur les règlements intérieurs de la fédération et faire de sorte que tout soit en conformité avec la Sports Act 2016. Et ce, afin que le nouveau comité directeur bénéficie de toute sa légitimité. « Une dizaine de réunions ont été organisés et les débats ont été intéressants. Avec les règlements intérieurs, nous souhaitons protéger les clubs et les joueurs, et créer un nouvel élan pour la discipline », indique Philippe Boudou.

Ce dernier a ainsi pu bénéficier de la contribution de Daniel Gérard, Jimmy Anthony, Benoît Souchon, Christian Francis, Andy Serviable, Gérard Louise et Yoni Jolicoeur. Alors que le rapport reste maintenant à être peaufiné, ce sera au comité directeur de prendre ses responsabilités et d'appliquer ses recommandations à travers une AG spéciale prévue le 1er avril. Reste que la convocation à l'AG élective risque de créer polémique.

Le président de l'Association mauricienne de handball (AMH), Daniel Gérard, maintient que ce sera l'actuel secrétaire général, Stephane Soopramanien, qui aura cette tâche. Par contre, Philippe Boudou insiste qu'un comité transitoire devra d'abord être institué vu que deux membres du comité directeur, à savoir Nicolas Tuyau et Andy Serviable, ont récemment soumis leur démission. Quant à Yoni Jolicoeur, il aurait reconsidéré sa démission. De ce fait, le comité directeur comprend huit membres, ce qui le rend légitime.

Daniel Gérard et Jimmy Anthony à la réunion de l'AHBOI

Respectivement président et trésorier de l'Association de handball de l'océan Indien (AHBOI), Daniel Gérard et Jimmy Anthony se sont rendus à Madagascar hier après-midi. Ils assisteront au cours du week-end à la réunion de cet organisme. L'item principal sera la désignation du pays organisateur de la prochaine Coupe des clubs de l'océan Indien en novembre. Au cours de la dernière édition tenue à Madagascar, aucune décision n'avait été prise sur ce sujet.