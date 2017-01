HANDBALL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE: Dix neuf clubs et quatre comités régionaux éligibles

Alors que la date limite pour la soumission des candidatures dans le cadre de l'Assemblée Générale élective de l'Association mauricienne de handball (AMH) a été fixée au 15 courant, dix neuf clubs et quatre comités régionaux sont éligibles pour cette fonction. Cette A.G. élective, qui permettra d'élire un nouveau bureau pour la période 2017-2020, se déroulera le 11 février au siège de la fédération à Phoenix.

Les quinze clubs éligibles sont donc Curepipe Starlight, Curepipe Blue Star, Curepipe Rangers, Pamplemousses HBC, Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill, Plaisance HBC, Association Sportive Vacoas-Phoenix, Union Sportive Trou aux Biches, Southern Warriors, ASPL 2000, Rodrigues Grande Montagne HBC, Rodrigues Grand La Fouche Corail HBC, Rodrigues Saint-Gabriel HBC, Union de Mont Lubin Rodrigues SC et Coastal Rangers Pointe L'Herbe Rodrigues HBC. Les quatre comités régionaux étant ceux de Curepipe, Beau Bassin Rose-Hill, Rivière du Rempart-Pamplemousses et Rodrigues. Ce qui n'est pas le cas pour les Quatre Bornes Warriors et les Bambous Warriors qui sont dans le circuit que depuis la saison dernière, et qui ont d'ailleurs bénéficié d'une dérogation pour participer au championnat masculin.

Le nouveau comité directeur comprendra neuf représentants des clubs et deux des comités régionaux. Valeur actuelle, seul Jean-Noël Genave du comité régional de Rodrigues, a fait acte de candidature. Quant au président sortant, Daniel Gérard, il souhaite rempiler pour un nouveau mandat, s'il bénéficie évidemment de la confiance des autres membres élus. Et ce, même si d'autres noms circulent dans les coulisses, à l'instar de Ludovic Carré (ASVP) et Benoît Souchon (CSSC). Toujours est-il que le nouveau comité directeur aura du pain sur la planche cette saison, surtout avec l'organisation sur notre sol de la Coupe du Monde -17 ans de beach handball en juillet prochain.

Reste que cette A.G. élective sera précédée de la reprise des championnats nationaux vendredi prochain au gymnase de Phoenix. Les dernières rencontres de ces deux championnats étant prévues le 19 février. Egalement à l'agenda en ce début d'année: les élections au niveau de l'Association de handball de l'océan Indien (AHBOI). Une activité au cours de laquelle sera désigné le pays organisateur de la prochaine édition de la Coupe des clubs de l'océan Indien probablement en novembre prochain.