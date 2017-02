HANDBALL — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE : Les élections renvoyées au 22 mars

Un Working Committee mis en place pour déterminer qui est éligible à prendre part aux suffrages

Une assemblée générale spéciale prévue pour le 8 mars afin d'éclaircir le flou par rapport à la nouvelle Sports Act

On se doutait déjà depuis quelques semaines en raison des remous persistants autour des candidatures que l'Assemblée générale élective de l'AMH allait être houleuse. En effet, hier au gymnase de Phoenix, des zones d'ombres planaient toujours sur l'éligibilité de certains clubs, causant des échanges assez tendus entre les candidats en lice à ces élections. D'ailleurs, Philippe Boudou, représentant de l'Union Sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill, visiblement agacé mais déterminé à ce que l'AG se déroule dans la transparence, a longuement débattu avec le président sortant, Daniel Gérard, sur la crédibilité de ces élections.

Pour Philippe Boudou, ces élections ont été « faussées » dès le départ. « Cette Assemblée générale élective pour moi n'est pas légale sur plusieurs points », a-t-il déclaré. « Premièrement, sur la convocation des participants. C'est la secrétaire générale de la fédération qui a le pouvoir de convoquer une assemblée générale et non le secrétaire administratif ». Son deuxièmement point concernait l'éligibilité des clubs, à savoir Grand La Fouche Mangues HBC (Rod), Grand La Fouche Corail HBC (Rod), Rodrigues Pointe l'Herbe HBC, Rodrigues St-Gabriel HBC, Trou-aux-Biches Sharks HBC et Southern Warriors HBC. « Selon la Sports Act, pour avoir le droit de participer aux élections, les clubs doivent au minimum avoir participé à une compétition nationale organisée par l'Association mauricienne de handball (AMH). Or, l'île Rodrigues est considérée comme un 'sports region', alors que les Sharks et les Warriors n'ont pas joué un seul match ni l'année dernière ni cette année », a-t-il expliqué.

Tout comme Philippe Boudou, Andy Serviable (Plaisance HBC) et Gérard Louise (Beau-Bassin/Rose-Hill Regional Committee), entre autres, ont exprimé leur incompréhension face à ces deux points soulevés, mais également sur le fait que chacun interprète la Sports Act à sa manière.

Autre point qui a étonné plus d'un dans l'assistance, c'est la candidature de Daniel Gérard sous la bannière de Grand La Fouche Corail. Cependant, à la fermeture des candidatures le 18 janvier, il représentait le Trou-aux-Biches Sharks HBC. Mais aux dernières nouvelles, qui plus est confirmées par Kaysee Teeroovengadum, le secrétaire du Comité olympique mauricien (COM) présent à l'AG hier, les dirigeants du club nordiste ont mis un terme à leur association avec le président de l'AMH. « Trou-aux-Biches Sharks a envoyé une lettre pour informer que Daniel Gérard ne représente plus le club et pour faire part de leur décision de se retirer de toutes activités le liant au handball », a souligné le représentant de la COM.

Ayant trop d'interrogations avant d'aborder les élections, les représentants de chaque club se sont concertés, en la présence de Kaysee Teeroovengadum, afin de décider de la marche à suivre. Après une réunion d'une vingtaine de minutes, un consensus a été trouvé et l'Assemblée générale élective a été renvoyée au 22 mars, le temps de clarifier les zones d'ombres.

Pour cela, un Working Committee a été mis en place instantanément. Celui-ci est composé de Philippe Boudou (président), Jimmy Anthony (secrétaire), Daniel Gérard, Sanjay Dabydin, Andy Serviable, Jason Carpooran, Jean-Marie Rock, Yony Jolicoeur, Gérard Louise, Benoît Souchon, Jean-Claude Botshare, Christian Francis et Ludovic Carré. À compter d'aujourd'hui, ils auront 25 jours pour déterminer une fois pour toutes qui est éligible ou pas à prendre part aux suffrages. Par la suite, un rapport sera remis lors d'une assemblée spéciale qui se tiendra le 8 mars au gymnase de Phoenix. S'il faut passer par là pour des élections en bonne et due forme et non controversées, qu'il en soit ainsi, car l'avenir du handball mauricien en dépend.