HANDBALL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE : Renvoi au 25 mars et institution d'un Working Ccommittee

Un parfum d'irrégularité, des protestations, l'institution d'un working committee et un renvoi au 25 mars : tels sont les faits marquants de l'assemblée générale élective de l'Association mauricienne de handball tenue samedi à son siège à Phoenix. Qui plus est, une assemblée spéciale se déroulera le 8 mars afin de valider les règlements sous la nouvelle Sports Act, tandis que la première réunion du working committee placée sous la présidence de Philippe Boudou se tiendra samedi prochain. À la lecture de la liste des candidats, soit 17 pour les 11 sièges à pourvoir, il était évident que des contestations allaient émerger. Daniel Gérard, président de la fédération, représentant de l'Union Sportive Trou aux Biches jusqu’à jeudi dernier, se trouvait candidat de l'équipe rodriguaise de Grand La Fouche Mangues HBC. Au cours de l'AG, Kaysee Teeroovengadum, représentant du Comité olympique mauricien (COM),avait fait part d'une lettre reçue de l'équipe de Trou aux Biches qui ne reconnaissait plus Daniel Gérard comme son représentant et qui signifiait également qu'elle se retirait des compétitions organisées par la fédération. De leur côté, Sharma Gowreea et Jean Claudel Botshare se retrouvaient comme nouveaux représentants de l'Association Sportive Vacoas-Phoenix et de Grand La Fouche Corail respectivement au détriment de Jason Lily et Kevin Hermance. Le représentant de l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill, Philippe Boudou, devait alors mettre en avant « l'illégalité » de cette AG. Ses points avancés : la première convocation signée par la secrétaire administrative et la seconde par le président, et non par le secrétaire général, comme stipulé par la loi, le fait que les représentants de l'Union Sportive Trou aux Biches, des Southern Warriors et du Pamplemousses HBC ne sont pas éligibles vu que leur équipe n'a pas participé ou terminé les championnats nationaux, et l'éligibilité des clubs de Rodrigues qui ne participent pas aux championnats nationaux. Philippe Boudou demandera alors l'institution d’un caretaker ou d'un ad-hoc committee. Réagissant, Daniel Gérard fera ressortir que l'aval du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Registrar of Associations a été obtenu pour l'éligibilité des clubs de Rodrigues et que d'autres forums sont plus appropriés pour des protestations. Ce qui n'était pas de l'avis de Benoît Souchon, représentant du Curepipe Starlight, qui affirmait qu'une AG était le forum où chacun pouvait s'exprimer ouvertement. Vu les protestations de part et d'autre et que le ton commençait à monter, notamment avec une vive discussion entre Ludovic Carré (Southern Warriors) et Andy Serviable (Plaisance HBC), Jimmy Anthony, secrétaire de l'AMH, plaidait pour une réunion de consensus. Cette réunion à laquelle Elvis Bonne (Quatre Bornes Warriors) n'avait pas le droit d'y participer et qui aura duré une bonne trentaine de minutes devait donc déboucher sur la décision d'instituer un working committee. Un comité qui comprendra quelques membres du comité actuel (Daniel Gérard, Sanjay Dabydin, Jimmy Anthony, Andy Serviable, Jean-Marie Rock, Jason Carpooran, Burty Caramsing et Yoni Jolicoeur) et d'autres représentants, soit Gérard Louise, Philippe Boudou, Benoît Souchin, Claudel Botshare, Christian Francis et Ludovic Carré. Ce sera donc le 25 mars que l'AMH connaîtra son comité directeur pour la période 2017-21.