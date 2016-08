HANDBALL CHALLENGE TROPHY (ZONE 7) : La participation des Comores en suspens

Valeur actuelle, rien que trois pays participeront au Challenge Trophy (zone 7) de handball, à savoir Maurice, Madagascar et les Seychelles. La participation des Comores pour cette compétition prévue au gymnase de Phoenix du 4 au 7 septembre demeure ainsi en suspens. En attendant un éventuel développement, le comité organisateur a établi un calendrier, avec deux rencontres par jour à partir de 16h. Il est à noter que ce sera la troisième fois que Maurice abritera cette compétition.

« La participation des Comores demeure toujours en attente. Nous attendons une confirmation auprès de la fédération internationale et de la Confédération africaine », indique Daniel Gérard, président de l'Association mauricienne de handball (AMH).

Reste qu'importe le cas de figure, les équipes de la Grande île, tenantes du titre, partiront avec la faveur des pronostics. Les équipes mauriciennes tenteront de leur côté de jouer leur va-tout. Elles qui se sont entraînées à un rythme régulier ces derniers mois. La sélection masculine sous la férule du tandem Cédric Kistohurry-Pascal Yeung Yin et la sélection féminine sous celle du trio Sanjay Dabydin-Jean Marie Rock-Mervyn Curpen.

Cette compétition qualificative pour la phase continentale sera marquée par la tenue de cours pour entraîneurs et arbitres en matinée. Seront présents l'Ivoirien Noël Asseman, représentant de la Confédération africaine, un Français et un Suisse, représentants de la fédération internationale.

Le calendrier

Dimanche 4 septembre : Madagascar/Seychelles (D) et Maurice/Madagascar (H)

Lundi 5 septembre : Maurice/Madagascar (D) et Seychelles/Maurice (H)

Mardi 6 septembre : Seychelles/Maurice (D) et Madagascar/Seychelles (H)

Mercredi 7 septembre : Finales

*Les rencontres se dérouleront à 16h et 18h