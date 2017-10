HANDBALL CHAMPIONNAT NATIONAL 2017 : USBBRH-CSSC : deuxième choc de la saison

Après USBBRH/ASVP il y a deux semaines, place au deuxième choc de la saison de handball. L’Union Beau Bassin Rose-Hill dispute demain (11h30) au gymnase de Phœnix son troisième match, cette fois contre le champion en titre, le Curepipe Starlight. Après leur match nul contre l’ASVP (30-30), les rouges et blanc ont ensuite enchaîné avec une victoire, contre l’ASPL (44-22).

Contre l’ASVP on a pu voir une équipe de l’USBBRH fébrile en défense et pas assez efficace devant le but. Cependant, contre l’ASPL, les coéquipiers de Cédric Kistohurry ont été intraitables. « Suite au match contre l’ASVP, nous avons modifié quelques détails, ce qui nous a été bénéfique contre l’ASPL, surtout en défense », souligne le joueur de l’USBBRH.

« On attend ce match contre le CSSC avec impatience. Durant la semaine écoulée, nous avons travaillé sur les faiblesses de notre adversaire et nous sommes prêts », ajoute-t-il. Si lors de ses deux premiers matches l’USBBRH était en manque d’effectif, le club des villes sœurs a pu entre-temps récupérer un gardien de but et un joueur de champ. « On n’a pas un gros effectif contrairement aux années précédentes, mais je pense qu’on pourra tenir le coup jusqu’à la fin de la saison », déclare Cédric Kistohurry.

Contrairement à son adversaire, le Curepipe Starlight disputera son deuxième match de la saison. Après leur victoire au forceps contre le Plaisance HBC (30-22), les hommes de Benoît Souchon auront à cœur de confirmer face à un prétendant au titre . « Lors de notre match contre Plaisance la semaine dernière, personnellement, je pense que nous n’avons joué que les quinze dernières minutes et on leur a mis dix buts. C’était notre toute première sortie de la saison depuis février dernier », nous dit Benoît Souchon, qui indique que « trois de nos joueurs ont eu un décès dans leur famille. Je pense que d’autres éléments de notre effectif iront à l’enterrement et cependant nous allons tout faire pour assurer le spectacle. »

L’Association Sportive de Vacoas-Phœnix sera pour sa part face aux Curepipe Rangers aujourd’hui (19h). L’équipe de Jason Chellen, qui occupe actuellement la tête du classement grâce à une meilleure différence de buts que l'USBBRH, sera un adversaire difficile à manier pour les Rangers, qui ont déjà connu la défaite contre le Plaisance HBC (15-32) pour leur premier match.

Au niveau du championnat féminin, l’ASVP entame sa saison par un match contre le Plaisance HBC. Quant à son adversaire, il reste sur un nul (15-15) contre les Curepipe Rangers la semaine dernière. « Mes filles n’ont pas joué depuis longtemps. Ce sera une bonne reprise pour elles et cela m’aidera à évaluer le niveau de mon équipe. Nous avons eu de nouvelles têtes au sein de notre effectif, donc ce sera bien pour elles de voir le niveau. Quant à notre adversaire, je ne l’ai pas vu évoluer la semaine dernière. Ce sera sur le terrain que je vais voir ce que cela donnera », déclare l’entraîneur de l’ASVP, Bernard Amoordon.