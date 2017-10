HANDBALL - CHAMPIONNAT NATIONAL : Le CSSC confirme son statut de prétendant au titre

Le Curepipe Starlight Sporting Club, champion en titre, a confirmé son statut de prétendant à sa propre succession en dominant l’Union Beau Bassin Rose-Hill (40-35) lors de la troisième journée du championnat national masculin de handball qui s’est tenu dimanche au gymnase de Phœnix.

Les hommes de Patrick Morin ont dominé la première mi-temps et sont retournés au vestiaire avec une confortable avance de huit points (21-13). Victimes d’un gros passage à vide en défense, les coéquipiers de David Malié ont laissé leur adversaire développer son jeu. « Le coach adverse a bien fait son travail. Il a analysé notre jeu et a trouvé les ingrédients pour décrocher la victoire », nous dit le joueur de l’USBBRH. « C’est la défense qui a été fébrile pour ce match. Avec les coéquipiers, on devra trouver la solution à ce problème. Nous ne partons pas battus d’avance, car pour le match retour, je pense que ce sera différent. »

Le n°13 du CSSC, Daniel Yeung Yin, meilleur buteur de la rencontre avec 11 réalisations à son actif, n’a raté que deux tirs sur l’ensemble du match. « C’était notre deuxième sortie de la saison, tandis que notre adversaire disputait son troisième match. On a pu concrétiser nos actions et je pense que c’est notre efficacité en attaque qui nous a permis de l'emporter. Pour ma part, je donne toujours le meilleur de moi-même et quand j’ai pris deux minutes de pénalité, j'assistais impuissant à la remontée de l'adversaire », souligne l’ailier du CSSC.

Dans l’autre rencontre masculine qui s’est jouée samedi, l’Association Sportive Vacoas-Phœnix a déroulé face à une modeste équipe des Curepipe Rangers en s’imposant sur le lourd score de 41-8, Patrick Ravelomanantsoa se permettant de faire le spectacle. L’équipe de Jason Chellen consolide ainsi sa première place en enchaînant trois matches sans défaite.

Au niveau féminin, le Plaisance HBC, qui sort d’un match nul lors de la précédente journée face aux Curepipe Rangers, n’a pu se ressaisir pour son deuxième match de la saison face à une équipe bien organisée de l’Association Sportive Vacoas-Phœnix. Les Vacoasiennes se sont imposées avec un but d’avance (16-15), signant leur première victoire pour leur premier match de la saison. En effet, l'ASVP a su montrer du caractère, malgré une timide entame de match. Elle partage la tête du championnat avec l'USBBRH, qui compte le même nombre de points, mais elles se départagent à la différence de buts.