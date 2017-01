HANDBALL – CHAMPIONNAT NATIONAL: Un début 2017 compliqué pour les Bambous Wanderers

Les fêtes terminées, place à la reprise du championnat national de handball le 13 janvier au gymnase de Phoenix. Les Bambous Wanderers en découdront avec l'équipe championne en titre, l'Union Sportive Beau-Bassin/Rose-Hill. Ce, avant d'affronter à l'Association Sportive de Vacoas/Phoenix le 21 janvier, l'actuel leader au classement. Sur papier, ce sont deux gros matches perdus d'avance pour les Wanderers.

Face à l'USBBRH vendredi prochain, une défaite semble inévitable pour la formation de Bambous, qui pour rappel, émane du Curepipe Starlight. Derniers du championnat avec 11 défaites et un nul en 12 sorties, les Bambous Wanderers n'arrivent pas à se stabiliser pour leur première saison chez l'élite. Qui plus est, elle est créditée de la plus mauvaise défense avec un total de 427 buts encaissés et seulement 201 buts inscrits selon les dernières statistiques de l'Association mauricienne de handball (AMH).

Face à l'équipe de la Villes-sœurs, qui est l'une des meilleures attaques, aucun miracle n'est attendu. Mais on espère quand même que les protégés de Benoît Souchon fassent preuve d'un peu de résistance et évitent que leur défense ne sombre davantage. Dans l'effectif des Wanderers, n'oublions pas qu'il y a tout de même de jeunes handballeurs talentueux qui ont tout à prouver. Ces derniers, depuis le début du championnat, s'accrochent tant bien que mal à travers l'esprit combatif qui les anime, et qui constitue, pour l'heure, leur seul atout.

Dans le championnat féminin, la reprise est prévue pour le samedi 14 janvier. Les filles de l'USBBRH, championnes en titre, seront face aux Curepipe Starlight. Les Curepipiennes ont un peu de mal à trouver leurs automatismes. Avec quatre défaites en huit matches et une défense problématique, on les voit mal contenir les actions offensives de leurs adversaires sur le terrain. À moins de surpasser.

Le même jour, le Plaisance HBC sera aux prises avec le Pamplemousses SC. Une proie a priori facile pour l'expérimentée Sandrinne Roussel-Deschamps et ses coéquipières. L'occasion est belle pour ses dernières de continuer leur marche en avant face aux nordistes, qui, jusqu'à présent, n'ont essuyé que des défaites depuis le début de la saison, soit sept en autant de rencontres. La jeune équipe féminine de Pamplemousses n'est pas sortie de l'auberge.

Le programme des prochains matches au gymnase de Phoenix :

Vendredi 13 janvier

Bambous Wanderers v/s USBBRH (M) à 20h

Samedi 14 janvier

CSSC v/s USBBRH (F) à 16h

ASVP v/s Curepipe Rangers (F) à 18h

Bluestar v/s ASPL 2000 (M) à 20h

Dimanche 15 janvier

Pamplemousses SC v/s Plaisance HBC (F) à 9h30

ASVP v/s Quatre-Bornes Warriors (H) à 11h30