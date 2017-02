HANDBALL - CHAMPIONNAT NATIONAL (H) : USBBRH, la fin d'une hégémonie sur forfait

L'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill ne décrochera pas un 18e titre consécutif dans le championnat masculin de handball. En refusant d'évoluer tout comme le Curepipe Starlight lors du duel au sommet prévu samedi au gymnase de Phœnix, ces deux formations ont ainsi perdu la rencontre par forfait. Il reste à savoir désormais si ces deux blocs livreront bataille face à l'Association Sportive Vacoas-Phoenix au cours des rencontres prévues dimanche prochain et le 26 courant.

Tout semblait réuni pour que cette rencontre tienne ses promesses, l'enjeu étant le maintien d'une hégémonie ou une passation des pouvoirs. Si les deux arbitres (Jimmy Anthony et Yvan Herbu) de même que les officiels de table étaient présents, il n'en demeure pas moins que le coup d'envoi, initialement prévu à 20h, était décalé. Alors que les joueurs des deux équipes avaient arrêté leur échauffement vers 20h15, les dirigeants des deux équipes, Philippe Boudou (USBBRH) et Benoît Souchon (CSSC), s'étaient retrouvés à l'extérieur du gymnase et étaient en discussions avec les arbitres. Leur sujet de désaccord : le fait que la rencontre devait se jouer sans tableau électronique et sans chronométrage électronique.

Après ces discussions qui ont duré une dizaine de minutes, les deux dirigeants devaient s'en remettre à leurs joueurs respectifs pour savoir s'ils acceptaient ou non de disputer la rencontre. Au bout du compte, la décision était prise de déclarer forfait dans les deux camps. Et ce, même si certains joueurs n'approuvaient pas cette décision. Le public, lui, ne cachait pas sa déception devant l’attitude des deux équipes, qui ont refusé de livrer bataille.

Philippe Boudou rejetait tous les torts sur la fédération. « Ce n'est pas possible que des joueurs soient en action sans connaître l'évolution du score. Aujourd'hui, c'est un sentiment de ras le bol qui nous anime. Tant pis si nous ne pouvons pas aligner un nouveau titre. » Benoît Souchon souligne de son côté « s'en être remis aux joueurs. »

Ce sentiment de frustration est également exprimé par Jean-Paul Shadrac, capitaine de l'USBBRH. « Nous nous étions préparés sérieusement pour cette rencontre et l'équipe était au complet. Toutefois, la même situation prévaut depuis plusieurs mois et évoluer dans une telle situation demeure une honte. Regardez par exemple l'état des filets. Il faut que la fédération trouve des solutions. » Quant à Patrick Morin, entraîneur de l'équipe curepipienne, il partage ce sentiment d'amertume des joueurs. « Ils en ont marre, car ils ont besoin de respect et d'un minimum de considération à leur égard. Je n'ai jamais vécu une telle situation et je considère leur réaction logique. »

Si à un certain moment les joueurs et dirigeants avançaient le fait que cette rencontre pourrait être disputée à une date ultérieure, la fédération a coupé court à cette éventualité. Jimmy Anthony, également secrétaire de l'Association mauricienne de handball (AMH), s'appuie sur les règlements de la fédération internationale. « Il est clairement stipulé qu'une équipe perd par forfait si elle refuse de jouer. Le tableau manuel peut être utilisé et ne cause aucun inconvénient. »

Quoi qu'il en soit, après le renvoi de l'assemblée Générale élective en cours de journée, le handball mauricien a vécu des heures sombres en l'espace de quelques heures.

Des sanctions à prévoir

Contacté ce matin, Daniel Gérard, président de l'AMH, a avancé que cette affaire sera prise très au sérieux. « Des sanctions seront prises contre ces dirigeants qui auraient incité les joueurs à ne pas jouer et c'est ainsi qu'un comité disciplinaire sera institué d'ici mercredi. Je trouve ridicule cette décision de ces dirigeants de vouloir créer la sensation. » Selon lui, les rencontres de ce présent championnat de même que celles de la Coupe des clubs de l'océan Indien et des éliminatoires de la Coupe d'Afrique tenues à Madagascar se sont déroulées dans les mêmes conditions, et personne n'y a trouvé à redire.