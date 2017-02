Handball—Championnat national : Le match de la consécration

Nous voilà arrivés au sprint final. Deux équipes : l'Association Sportive de Vacoas/Phoenix (ASVP) et le Curepipe Starlight Sporting Club (CSSC) se tiennent au coude à coude. Mais une seule d'entre elles sera couronnée championne de Maurice de handball. Quoi qu'il en soit, avec l'Union Sportive Beau-Bassin/Rose-Hill (USBBRH) qui est déjà hors course, le signe indien sera vaincu aujourd'hui. Mais le suspense reste entier, sachant que les deux adversaires se présenteront au gymnase de Phoenix avec tout leur arsenal dans l'espoir de se hisser au sommet du handball mauricien pour la première fois de leur histoire. Ce qui mettra un terme au règne de l'USBBRH, qui a duré 17 ans.

La formation de Vacoas/Phoenix, révélation incontestée de cette saison, se fiera à son secteur offensif de feu. Meilleure attaque du championnat national de handball avec 559 buts inscrits en 12 matches, l'équipe vacoassienne devra une fois encore confirmer cette statistique. Selon Nicolas Lemerle, président/joueur de l'ASVP, rien n'a été laissé au hasard pour cette rencontre. « On attend ce match avec une grande impatience. On se prépare depuis trois ans pour cet événement. L'ambiance sera bouillante, mais on doit pouvoir faire abstraction de ce qui se passe dans les gradins. Sur le terrain, on devra être solide en attaque, en défense et dans la gestion du match en général », prévient-il.

Dans ce match aux allures de finale, la moindre erreur pourrait leur être fatale. Et ce n'est pas Nicolas Lemerle qui nous dira le contraire. « Physiquement, techniquement et tactiquement nous sommes prêts et motivés à 100%. Mais si on veut remporter la victoire demain, l'aspect psychologique n'est pas à négliger. D'ailleurs, on a accompli un travail solide psychologiquement, car c'est ce qui nous permettra de faire la différence face à une équipe très expérimentée, qui compte dans ses rangs des joueurs ayant fait parties de la sélection nationale aux derniers Jeux des îles », fait-il ressortir.

Lemerle, l'un des joueurs cadre de l'ASVP, croit ardemment aux chances de son équipe, sans pour autant sous-estimer le Curepipe Starlight. Car tout comme l'ASVP, le CSSC joue également le match de sa vie ce matin. Longtemps cantonné au second plan par l'USBBRH, cette fois-ci, il entend rectifier le tir. Meilleure défense du championnat avec seulement 183 buts encaissés en 13 rencontres disputées, le Curepipe Starlight n'entend pas laisser son match, voire le titre, lui filer entre les doigts.

Benoît Souchon, dirigeant du club curepipien, s'attend à un match très disputé. « L'ASVP est une très forte équipe avec des attaquants redoutables comme Mathieu le Français, le Malgache Patrick Ravelomanantsoa ou encore Pascal Yeung, notre ancien joueur. Mais je ne cache pas que nous sommes aussi très bien préparés de notre côté. Les gars sont affûtés à l'idée d'affronter Vacoas et le match devrait se jouer sur un rythme effréné. J'espère que les deux équipes sortiront un match propre et sans bavures, car c'est un match historique auquel nous assisterons marquant un nouvel air dans le handball mauricien », souligne-t-il.