HANDBALL—CHAMPIONNATS NATIONAUX 2016: Le CSSC boucle la manche aller invaincu

Alors que la manche aller du championnat masculin de handball s'achèvera dimanche, le Curepipe Starlight est assuré d'aborder la manche retour aux commandes. Un parcours quasi parfait pour les Curepipiens, hormis le nul face à l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill, qui a été ponctué par un succès sans contestation face aux Curepipe Rangers (38-11) samedi au gymnase de Phoenix.

Le Curepipe Starlight en tête et à la course après une première consécration, mais la menace est cependant toujours réelle. Outre l'USBBRH qui bouclera la manche aller face aux Quatre Bornes Warriors jeudi et aux Curepipe Rangers dimanche, l'Association Sportive Vacoas-Phoenix a confirmé ses prétentions, notamment grâce à ses deux victoires enregistrées samedi et hier soir aux dépens du Plaisance HBC (31-21) et à l'ASPL 2000 (64-24) respectivement. Cette équipe vacoassienne carbure actuellement au super, si on tient en considération le fait qu'elle a également réalisé 64 buts face aux Bambous Wanderers le 16 juillet.

Quant à la seule rencontre disputée dimanche, elle a favorisé les desseins des Quatre Bornes Warriors. Cette formation a pris de peu le meilleur de Curepipe Blue Star (19-17) pour obtenir sa troisième victoire pour sa première saison dans ce championnat. Par contre, son adversaire a concédé sa sixième défaite en huit sorties.

Reste que la dernière place est occupée par les Bambous Wanderers, qui n'ont pu goûter au moindre succès, alors que les Curepipe Rangers aborderont selon toute vraisemblance la manche retour à l'avant-dernière place. Il est à noter que l'avant-dernière rencontre de cette manche aller mettra aux prises l'ASPL 2000 au Plaisance HBC samedi, soit deux formations qui tenteront de se rebiffer.

Du côté du championnat féminin, la course à la consécration devrait concerner l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill (tenante du titre) et le Plaisance HBC. Face au Pamplemousses HBC, l'USBBRH a fait parler la poudre en s’imposant sur le score de 28-5. Le Plaisance HBC a quant à lui pris la mesure des Curepipe Rangers (25-10), mettant ainsi cette dernière formation à jouer son va-tout face à l'USBBRH demain soir.

Cette dernière formation sera de nouveau en action samedi face au Curepipe Starlight, tandis que le Plaisance HBC évoluera face au Pamplemousses HBC le lendemain.

Les résultats

Masculin

Curepipe Starlight 38 Curepipe Rangers 11

ASVP 31 Plaisance HBC 21

Quatre Bornes Warriors 19 Curepipe Blue Star 17

ASVP 64 ASPL 2000 24

Prochaine rencontre : USBBRH/Quatre Bornes Warriors (jeudi à 20h)

Féminin

USBBRH 28 Pamplemousses HBC 5

Plaisance HBC 25 Curepipe Rangers 10

Prochaine rencontre : Curepipe Rangers/USBBRH (demain à 19h)