HANDBALL—CHAMPIONNATS NATIONAUX 2016: CSSC: Un premier titre sur fond de contestation

Épilogue du championnat masculin de handball demain matin au gymnase de Phœnix avec la rencontre Union Sportive Beau-Bassin Rose-Hill/Association Sportive Vacoas-Phœnix à partir de 11h30. Une rencontre finalement sans véritable enjeu du fait que le Curepipe Starlight a été officiellement déclaré champion en début de semaine. Toutefois, tout n’est pas encore terminé dans ce championnat qui aura duré près de dix mois. Et ce, du fait que l’USBBRH et l'ASVP envisagent d'entamer des actions légales afin de contester des décisions prises par l'Association mauricienne de handball (AMH).

D'un côté, l'équipe des villes sœurs proteste contre le fait que sa rencontre face au CSSC n'a pas été rejouée et que les deux équipes ont été déclarées perdantes par forfait. « Nous avons préparé un dossier qui a été soumis au Tribunal du Sport. De plus, nous comptons loger une injonction en cour au début de semaine prochaine. Nous ne nous battons pas contre la fédération, mais certaines de ses décisions prises ne sont pas normales », argue Michael Cangy, président du l'USBBRH.

Il nous revient également que cette formation disputera la rencontre de demain under protest. Le sujet de contestation cette fois demeure que l'ASVP aurait évolué au cours de ses dernières rencontres avec cinq joueurs possédant la licence B et non trois comme autorisé. Ces joueurs sont le Français Matthieu Comté, le Malgache Patrick Ravelomanantsoa et trois joueurs transférés, à savoir Pascal Yeung Yin, Giovanni Pillay et Fabrice Back.

De son côté, l'ASVP proteste contre le fait que le CSSC a fait évoluer deux joueurs inéligibles, soit les frères Lagarde, lors de leur confrontation de la manche aller. Elle a déjà référé le cas au Tribunal du Sport, qui n'a pas encore statué et compte également porter l'affaire en cour.

Le fait demeure que la décision prise par l'AMH a surpris plus d'un. Alors que tout portait à croire que l'équipe ayant le meilleur goal-average serait être sacrée, comme stipulé par la Fédération internationale de handball, voilà que l'instance fédérale a appliqué un règlement inclus par l'ancien directeur national Renaud Fabre alors qu'il était en fonction à Maurice au début des années 2000.

Ce règlement appliqué par la Fédération française de handball stipule que le titre revient à l'équipe ayant remporté les confrontations directes au cas où les deux équipes sont à égalité de points. « Ce règlement n'a pas été modifié », souligne Daniel Gérard, président de l'AMH, qui a rencontré les responsables des trois équipes concernées jeudi soir en compagnie de Jimmy Anthony, trésorier de la fédération.

Au cours de cette rencontre, il a maintenu le fait que le match controversé ne sera pas rejoué suite à une correspondance reçue du responsable des arbitres de l'IHF. Il a également soutenu que le trophée sera remis au CSSC demain. Du côte de l'équipe curepipienne, on se dit heureux de ce dénouement et de cette première consécration.

« Je pense que nous méritons le titre n'ayant pas perdu un seul match sur le terrain et ayant encaissé le moins de buts. Nous avons également réalisé le parcours parfait après avoir remporté le festival national et la Coupe de la République », se réjouit Benoît Souchon, dirigeant en vue de l'équipe. Reste maintenant à attendre la manche légale.

Par ailleurs, les rencontres disputées samedi dernier ont favorisé les desseins des Curepipe Rangers et du Plaisance HBC. Le premier nommé a difficilement pris le meilleur des Bambous Wanderers (19-16) après avoir pris un but d'avance à la mi-temps (7-6). Le meilleur buteur des Rangers a été Olivier Thomas avec six réalisations, contre cinq à Emmanuel Marie pour l'équipe de l'Ouest.

De son côté, le Plaisance HBC s'est imposée plus confortablement face à l'ASPL 2000 sur le score de 34-24, après s'être démarqué en première tranche (17-9). Guillaume Mariolle a inscrit dix buts pour l'équipe de Plaisance, tandis que Kinsley Brochard s'est signalé avec six réalisations pour l'équipe de la capitale.