HANDBALL - CHAMPIONNATS NATIONAUX 2016 : CSSC, une victoire pour encore y croire

Le championnat national de handball masculin n'a toujours pas connu son dénouement. Alors que si l'Association Sportive Vacoas-Phoenix avait signé un succès aux dépens du Curepipe Starlight, hier en fin de matinée au gymnase de Phoenix, aurait savouré un tout premier sacre, voilà qu'elle n'a pu endiguer les assauts de son adversaire. Les Curepipiens ont su mieux maîtriser la situation pour faire la différence de justesse (38-37), après avoir mené de trois buts (16-13) à la mi-temps. Au bout du compte, le verdict sera connu dimanche prochain à l'issue de la dernière rencontre de ce championnat 2016 et qui mettra aux prises l'ASVP à l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill.

Les données sont désormais simples. En cas de victoire, l'ASVP sera couronnée à la faveur d'une meilleure différence de buts. De ce fait, le CSSC devra prier pour une victoire de l'USBBRH pour goûter enfin à l'ivresse d'une première consécration. Reste que cette formation qui a vécu dans l'ombre de l'équipe des villes sœurs pendant de très longues années doit regretter amèrement son refus d'évoluer au même titre que l'USBBRH lors de la rencontre prévue le 11 février. Surtout au vu de sa prestation d'hier où elle n'a jamais paniqué, même quand l'ASVP avait comblé ses trois buts de retard dès les premières minutes de la seconde tranche, où quand elle était menée d'un but (20-21) à la 39e minute.

« J'ai été serein tout au long de la rencontre. Je connais mes joueurs et je savais qu'ils étaient capables de sortir un grand match et de faire valoir leur potentiel », se réjouissait Patrick Morin, entraîneur de l'équipe de la ville lumière à l'issue de la rencontre. Si les Vacoassiens semblaient crispés et ont fait montre de maladresse au cours des moments cruciaux, les Curepipiens ont été plus réalistes. Qui plus est, le gardien de but, Jonathan Ramsamy, devait être fort inspiré lors de ses sorties, alors que le Vacoassien Yannick Pierre écopait d'un carton rouge (3 x 2').

Conséquemment, le CSSC sera aux commandes tout au long de la première période, son avance maximale se situant à six buts (14-8) après 23 minutes de jeu. Reste que Pascal Yeung Yin (14 buts) et Mathieu Comté (8 buts) parvenaient à garder le navire vacoassien à flot, avec un retard réduit de trois buts à la pause. Même si le Malgache Patrick Ravelomanantsoa n'évoluait pas sous son meilleur jour, l'ASVP parvenait donc à rétablir l'équilibre au début de la seconde mi-temps.

À partir de là, les deux forces en présence se livraient à un véritable mano à mano. Et ce, même si le CSSC perdait Olivier Myrthil pour trois sorties de deux minutes et Brandon Natian pour carton rouge direct. Avec en première ligne un Jean-François Lamarque à qui tout réussissait et auteur de dix buts, l'équipe curepipienne reprenait le large (32-29) à cinq minutes du terme. Même si elle retrouvait sur la fin avec rien que quatre joueurs de champ sur le terrain, cette formation se battait bec et ongles face à un adversaire qui jetait désespérément ses dernières forces dans la bataille. Un finish tardif des Vacoassiens qui venaient échouer à un but et qui pouvaient également nourrir des regrets.

Comme l'attestait l'entraîneur Jason Chellen. « C'est une grosse déception. Nous n'avons pas évolué à notre niveau, sans doute en raison de l'enjeu. Cela ne pardonne donc pas. Par contre, le CSSC possédait une réelle envie de gagner et cela aurait dû nous inspirer. » Ses troupes devront donc tout miser sur la dernière sortie face à l'USBBRH. À cela, Jason Chellen rétorque : « Sans doute. Toutefois, nous ne savons pas quelle sera la magouille de la fédération, car nous avons appris qu'elle ne compterait pas maintenir le résultat de la rencontre CSSC/USBBRH. Si cela s'avère, cela confirmera le fait que le handball a pris un sale coup. »

De son côté, Patrick Morin souhaite que le spectacle soit au rendez-vous dimanche prochain. « Ce sera la vérité du terrain. Nous serons présents dans les gradins et nous nous attendons à du beau jeu. »

Les buteurs

CSSC : Jean-François Lamarque (10), Fabrice Mardaymootoo (5), Brandon Natian (5), Jonathan Virginie (4), Daniel Yeung Yin (4), Ashley Otakasena (4), Vincent Virginie (3), Jonathan Caëtane (3), Olivier Mirthil (1), Damien Laventure (1), Richard Renel (1)

ASVP : Pascal Yeung Yin (14), Patrick Ravelomanantsoa (9), Mathieu Comté (8), Pascal Pierre (6), Benjamin Pierre (3), Ludovic Vingasalon (1), Giovanni Pillay (1)

L'USBBRH maintient son hégémonie en féminin

En féminin, l'USBBRH a ajouté un nouveau sacre à son tableau de chasse. Quasiment assurée de maintenir son hégémonie avant la rencontre finale face au Plaisance HBC hier matin à Phoenix, l'équipe des villes sœurs a réalisé le parcours sans faute en s'imposant sur le score de 26-19. À la mi-temps, elle s'était déjà démarquée (16-8).

« L'objectif a été atteint après une longue saison. Il a fallu que l'équipe demeure à son meilleur niveau, et cela a été rendu possible grâce à la solidarité, l'amitié et la sincérité au sein du groupe. À partir de la semaine prochaine, nous repartons à zéro, avec l'intention de briller de nouveau dans les compétitions locales et de faire bonne figure à la Coupe des clubs de l'océan Indien », soulignait l'entraîneur Cédric Kistohurry.

La formation de l'USBBRH comprend Alice Kinara, Stéphanie Ramsamy, Ketty Boudou, Karen Boudou, Ketty Marimoutou, Florinette Cupidon, Liliana Perrine, Sharonne André, Béatrice Grelot, Adeline Beeharry, Samuella Dumont, Christiana Lafrance et Lorianna Bernon.