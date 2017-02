HANDBALL—CHAMPIONNATS NATIONAUX 2016: L'ASVP conserve la deuxième place

Le rideau est finalement tombé sur l'édition 2016 du championnat masculin de handball. Alors que le Curepipe Starlight avait été officiellement intronisé au début de la semaine dernière, la place de dauphin est finalement revenue à l'Association Sportive Vacoas-Phoenix. Bien que battue d'extrême justesse par l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill (29-30) dimanche au gymnase de Phoenix, l'ASVP conserve la deuxième place grâce à un meilleur goal-average.

Si le terrain a rendu son verdict, il n'en demeure pas moins que l'USBBRH persiste à contester la décision prise par l'Association mauricienne de handball à l'effet de la déclarer perdante par forfait (0 pt) au même titre que le CSSC. Pour rappel, ces deux formations avaient pris la décision de ne pas évoluer le 11 février, en mettant en avant le fait que la rencontre allait se dérouler sans tableau électronique et sans chronométrage électronique. Même après le succès enregistré hier, les dirigeants de l'équipe des villes sœurs comptent désormais se battre sur l'aspect légal.

Pour en revenir à cet ultime débat qui s'est déroulé under protest, l'USBBRH arguant que son adversaire faisait évoluer cinq joueurs avec la licence B, le constat demeure que les dimanches se suivent et se ressemblent pour l'ASVP. Battue d'un point par le CSSC après une course-poursuite désespérée une semaine plus tôt, la bande à Jason Chellen a cette fois subi un échec à cinq secondes de la fin. Et ce, en concédant un penalty que concrétisera David Malié.

Au cours de cette rencontre disputée sous une certaine tension et marquée par un arbitrage sans doute trop souple surtout en première période, l'ASVP prendra un premier ascendant (7-4) après dix minutes de jeu. Un avantage que cette formation ne pourra maintenir, d'autant qu'un de ses principaux artilleurs, à savoir le Malgache Patrick Ravelomanantsoa, était de nouveau transparent. Il sera du reste confiné au banc tout au long de la seconde tranche.

Entre-temps, l'USBBRH remettra les pendules à l'heure (8-8) après un quart d'heure de jeu. Elle ne sera jamais débordée jusqu'à la fin de la rencontre, même si son adversaire avait pu rétablir l'équilibre à une quinzaine de secondes de la fin. Avec un Jean-Paul Shadrac particulièrement inspiré avec ses douze réalisations, l'équipe des villes sœurs a pris cinq buts d'avance (14-9) à sept minutes de la pause. Une avance qui sera maintenue (16-12) à la mi-temps.

Si l'USBBRH maintenait son emprise en début de seconde période, l'ASVP commençait alors sa folle remontée. Avec Mathieu Comté adroit aux penaltys et auteur de onze buts, cette équipe grignotait du terrain à vue d'œil. Reste qu'elle ne fera pas montre de réalisme, en brûlant de belles cartouches alors qu'elle avait l'occasion d'égaliser. L'USBBRH ne cédait finalement pas et cette victoire pour l'honneur vient dans un certain sens atténuer sa déception d'avoir perdu son hégémonie après 17 titres d'affilée.

Les buteurs

USBBRH : Jean-Paul Shadrac (12), Cédric Kistohurry (6), David Malié (4), Pascal Valéry (3), Christopher Moses (3), Loïc Valois (3) et Stephano Chowrimootoo (1)

ASVP : Mathieu Comté (11), Pascal Pierre (7), Pascal Yeung Yin (3), Nicolas Le Merle (2), Fabrice Back (2), Ludovic Vinglassalon (2), Patrick Ravelomanantsoa (1) et Jean-Patrice Larose (1)

Pas de remise de trophées

La remise de trophées aux vainqueurs des championnats masculin et féminin ne s'est, bizarrement, pas tenue dimanche dernier. Un goût d'inachevé donc pour les équipes championnes. Absent pour des raisons familiales, Daniel Gérard, président de l'AMH, avance qu'il a confié cette responsabilité à Jimmy Anthony, trésorier de la fédération, et que les trophées se trouvaient dans le secrétariat. Toutefois, ce dernier nous a fait comprendre, dimanche dernier, que cette remise sera effectuée à une date ultérieure et qui n'a pas encore été fixée.

Trois démissions au sein de l'AMH

L'AMH est en présence de trois démissions à ce matin. Il s'agit de celles de Yoni Jolicoeur, Nicolas Tuyau et Andy Serviable, ce dernier étant un membre coopté. Valeur actuelle, le comité directeur de cette instance ne se retrouve qu'avec huit membres et il n'est pas à exclure que d'autres démissions pourraient survenir dans les jours qui viennent. En cas de deux nouvelles démissions, un ad-hoc committee devra alors être institué.