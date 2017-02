HANDBALL - CHAMPIONNATS NATIONAUX 2016/17 : Du grotesque à cinq mois de la World Cup -17 ans

Une compétition sans queue ni tête. C'est ainsi que peuvent être résumés les championnats nationaux de handball dont le coup d'envoi a été donné en juin de l'année dernière et dont l'épilogue demeure encore un épais mystère. Le coup de massue a sans doute été le refus des équipes de l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill et du Curepipe Starlight de disputer une rencontre cruciale pour la consécration, samedi dernier au gymnase de Phœnix. Pendant ces dix derniers mois, le handball mauricien en a vu de toutes les couleurs. Et dire que dans cinq mois se déroulera la World Cup -17 ans de beach handball sur notre sol.

Des interruptions pour raisons diverses, l'annulation de la manche retour dans un premier temps, puis un retour à la normale une semaine plus tard, la saga des frères Lagarde, le retrait de deux équipes, une fédération accusée de ne pas prendre ses responsabilités ou encore des dirigeants de clubs qui veulent prendre la fédération en otage : autant de faits qui permettent de penser que le handball mauricien touche graduellement le fond. Ces épisodes grotesques et ridicules font définitivement tache sur un championnat masculin qui s'annonçait plus épique que les éditions précédentes, avec l'Association Sportive Vacoas-Phœnix capable cette fois de tenir la dragée haute aux deux gros bras que sont l'USBBRH et le CSSC.

Déjà, avant le début des championnats, la graine de la contestation avait été semée. Les éléments de l'USBBRH effectuant un walk-out lors de la finale du festival tenu en février de l'année dernière et les joueurs de cette même formation prenant les arbitres à partie lors de la finale de la Coupe de la République face au CSSC. Ajouté à cela le transfert des frères Lagarde au sein de cette dernière formation qui a longtemps fait polémique. Reste que les championnats nationaux, qui se disputaient sans play-offs, s'annonçaient intéressants avec l'inclusion des Quatre Bornes Warriors et des Bambous Wanderers en masculin, de l'ASVP et du Pamplemousses HBC chez les dames.

La compétition connaîtra une première interruption avec la tenue du Challenge Bill Thérèse au début d'août. Puis une deuxième un mois plus tard avec cette fois l'organisation de l'IHF Challenge Trophy. Toujours est-il que la manche aller en masculin était marquée par un score de parité entre l'USBBRH et le CSSC, et un succès de l'ASVP aux dépens de l'équipe des villes sœurs. L'équipe curepipienne était alors invaincue, tandis que l'USBBRH dictait sa loi au niveau féminin.

À la fin de septembre, la fédération élaborait son calendrier pour la manche retour, avec coup d'envoi le 1er octobre. Vu la tenue de la Coupe des clubs de l'océan Indien fin novembre, une course contre la montre devait être entreprise, avec des rencontres en semaine et en week-end, et certaines au gymnase du Quorum, soit 52 rencontres en un mois.

Coup de théâtre le 30 septembre avec la décision de la fédération d'annuler la manche retour, suite à une réunion d'urgence avec les clubs. « Le Mauritius Sports Council ne nous a pas accordé les créneaux nécessaires pour compléter nos championnats dans les délais. Le terrain étant alloué au Curepipe Starlight pour ses sessions d'entraînement. Un nouveau championnat reprendra l'année prochaine », se lisait ainsi un communiqué émis par Daniel Gérard, président de l'AMH. Devant une telle situation, des dirigeants, à l'instar de Benoît Souchon et Elvis Bonne, faisaient entendre leur voix et demandaient les championnats reprennent leur cours, puis observent une trêve en novembre en raison de la CCOI, et se terminent entre le 15 janvier et le 15 février.

Une demande qui sera agrée par la fédération, « dans l'intérêt des joueurs et comme demandé par eux. » Tout portait alors vers un sprint royal entre les trois meilleures formations masculines, et une finale haletante entre l'USBBRH et le Plaisance HBC chez les dames. Et ce, même si le mois dernier, le Quatre Bornes Warriors s'était retiré provisoirement du championnat masculin, et que le Pamplemousses HBC ne faisait plus partie du championnat féminin en raison de quatre forfaits enregistrés. Mais voilà, il a fallu de nouveaux grains de sable pour enrayer cette mécanique et pousser davantage le handball vers d'autres jours sombres.

Tenue du comité disciplinaire

Ce sera cet après-midi que le comité disciplinaire se réunira pour faire la lumière sur ce problème survenu samedi dernier. Ce comité sera présidé par Daniel Gérard et comprendra Jean-Marie Rock, Jason Carpooran ou Sanjay Dabydin. Les deux représentants de l'USBBRH et du CSSC, à savoir Philippe Boudou et Benoît Souchon, ont été convoqués. Toutefois, ce dernier a demandé un renvoi, étant pris par ses obligations professionnelles.

RÉACTIONS

Philippe Boudou (président USBBRH) :

« Nous jouerons à une seule condition »

Pour Philippe Boudou, ses deux équipes évolueront dimanche à une seule condition. « Que la fédération mette toutes les facilités à la disposition des équipes concernées, notamment le tableau électronique. Nous jouerons dimanche à cette seule condition, car la fédération doit savoir prendre ses responsabilités en ayant un minimum de considération à l'égard des joueurs. » Pour rappel, l'équipe féminine disputera le débat final face au Plaisance HBC (9h30).

Benoît Souchon (dirigeant Curepipe Starlight) :

« Attendons le comité disciplinaire »

Valeur actuelle, le Curepipe Starlight n'est pas encore fixé quant à sa participation ou non à la rencontre de dimanche face à l'ASVP. Un match de surcroît déterminant pour le titre. « Je ne peux me prononcer pour l'instant. J'attends tout d'abord les conclusions du comité disciplinaire. À la lumière des conclusions, nous prendrons la décision appropriée, car je persiste à croire que nous sommes victimes d'une mauvaise organisation », a laissé entendre Benôit Souchon, dirigeant de cette formation.

Nicolas Lemerle (président ASVP) :

« Nous serons sur le terrain »

Tableau électronique ou pas, l'ASVP répondra positivement à l'appel dimanche prochain. Le message de son président, Nicolas Lemerle, est limpide. « Nous serons sur le terrain, car nous voulons respecter le calendrier du championnat jusqu'à la fin. D'autant que le titre nous intéresse et que personne ne peut se trouver au-dessus des institutions. » Il prend pour exemple la sortie de son équipe face aux Bambous Wanderers au cours de laquelle les arbitres et officiels de table étaient absents. « Nous avons dû sacrifier trois de nos joueurs pour ces absences et nous avons disputé la rencontre », avance-t-il.

Daniel Gérard (président AMH) :

« Peu de chances »

De son côté, Daniel Gérard souligne qu'il existe « peu de chances » que le tableau électronique soit en opération dimanche prochain. « Ce tableau ne fonctionne pas depuis un certain temps déjà, et nos doléances auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports n'ont pas été prises en considération jusqu'ici. »