HANDBALL - CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017 : L'ASVP et le Plaisance HBC démarrent en force

La logique a été respectée au cours de la première journée du championnat masculin de handball. Au gymnase de Phœnix dimanche, l'Association Sportive Vacoas-Phœnix et le Plaisance HBC ont repoussé efficacement le challenge de l'ASPL 2000 et des Curepipe Rangers respectivement. Les Vacoassiens faisant la différence sur le score de 44-15 (mi-temps) 19-6), et l'équipe des villes sœurs s'octroyant le succès sur le score de 30-15 (mi-temps14-9).

Il va sans dire que la victoire de l'ASVP porte la griffe du Malgache Patrick Ravelomanantsoa, qui a fait parler son efficacité en trouvant le chemin des filets en 16 occasions. Pascal Yeung Yin n'a pas été en reste avec neuf buts à son actif. Les autres buteurs ont été Cédric Virginie (5), Benjamin Pierre (4), Nicolas Lemerle (4), Jean-Patrick Larose (3), Jude Larose (1), Pascal Pierre (1) et Mathieu Joseph (1). Forte de ce duo Ravelomanantsoa-Yeung Yin, la bande à Jason Chellen se trouve apte à jouer les premiers rôles dans ce championnat, mais devrait passer sa première épreuve de vérité face à l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill dimanche prochain.

Par contre, l'ASPL 2000 a difficilement pu soutenir la comparaison, surtout en seconde période. Néanmoins, l'équipe de la capitale a pu limiter les dégâts grâce à Jean-Noël Édouard (5), Jefferson Drack (4), Jeffrey Edwards (3), Mohamed Meajun (1), Murvin Lamarque (1) et Clifford Perrine (1).

De son côté, le Plaisance HBC a également pris le large lors de la seconde mi-temps lors de son duel face aux Curepipe Rangers. Les deux joueurs les plus en vue ont été Cédric Jules et Guillaume Mariolle, auteurs de neuf et huit buts respectivement. Les autres buts ont été réalisés par Andy Serviable (5), Yannick Manuel (4), Yannick Couty (2), Jean-Michel Lo Hun (1) et Jean-Marie Lo Hun (1). La réplique dans le camp des Curepipe Rangers est venue de Mathieu Duval (5), Steven Mohungoo (3), Olivier Thomas (2), Yohann Barbe (1), Rodney Patient (1), Shane Steyson (1), Yannick Voltaire (1) et Danilo Adélaïde (1).

Le week-end prochain sera également marqué par le coup d'envoi du championnat féminin, avec la rencontre Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill/Curepipe Starlight prévue samedi à partir de 17h.