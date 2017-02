HANDBALL - CHAMPIONNATS NATIONAUX : Les prétendants au titre continuent de s'affûter

L'équipe masculine du Curepipe Starlight et la formation féminine de l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill continuent d'affûter leurs armes en vue des débats décisifs dans le cadre des championnats nationaux de handball. Le premier nommé a pris le meilleur des Curepipe Rangers sur le score de 37-12 (mi-temps 17-6), samedi au gymnase de Phoenix, tandis que l'équipe des villes sœurs a su résister à une remontée des Curepipe Rangers pour s'imposer de peu (23-21). À la mi-temps, l'USBBRH s'était légèrement démarquée (13-9).

En attendant son débat crucial et fort attendu face à l'USBBRH ce samedi à 20h, le Curepipe Starlight s'est donc davantage rassuré. Face à une équipe des Rangers qui n'a plus rien à espérer dans ce championnat, la bande à Patrick Morin a fait respecter la logique. Les meilleurs buteurs ont été Daniel Yeung Yin avec huit réalisations, Ashley Otakasena et Jean-François Lamarque (6). Du côté des Curepipe Rangers, il faudra noter les quatre buts réussis par Olivier Thomas et Christopher Lafleur. Cette formation tentera de se rebiffer lors de sa prochaine sortie face à l'ASPL 200 samedi à 16h.

En féminin, l'USBBRH a donc eu à faire face à un sérieux challenge des Curepipe Rangers. N'ayant pas droit à l'erreur à l'approche de son débat crucial face au Plaisance HBC, les protégées de Cédric Kistohurry ont dû rester sur leurs gardes jusqu'à la fin pour contenir le dash final de leur adversaire. Reste que l'équipe des villes sœurs a su faire la différence grâce notamment aux six réalisations de Liliana Perrine et Sharonne André. La réplique du côté des Rangers est venue de Marlyse Desmarais (7 buts) et Sheron Raboude-Amoordon (6 buts).

Si le duel au sommet CSSC/USBBRH tiendra le haut de l'affiche samedi, la rencontre USBBRH Association Sportive Vacoas-Phoenix n'a pas été reprogrammée. Et ce, même si la date du 26 février est citée avec persistance. Pour rappel, cette rencontre n'avait pu être disputée dimanche, le parquet du gymnase de Phœnix ayant été rendu impraticable en raison du mauvais temps.

Les résultats

Masculin : Curepipe Starlight b. Curepipe Rangers 37-12 (mi-temps 17-6)

Prochaines rencontres : Curepipe Rangers/ASPL 2000 (samedi à 16h) et Curepipe Starlight/USBBRH (samedi à 20h)

Féminin : USBBRH b. Curepipe Rangers 23-21 (mi-temps 13-9)

Prochaine rencontre : USBBRH/Plaisance HBC (dimanche 19 à 9h30)