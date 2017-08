HANDBALL CHAMPIONNATS NATIONAUX : Ce sera selon la formule aller-retour

Réunis samedi dernier, les membres du comité directeur de l’Association mauricienne de handball (AMH) ont pris la décision que les prochains championnats nationaux de handball se dérouleront selon la formule aller-retour et non sur une ligue simple avec play-offs comme prévu initialement. Selon toutes probabilités, cette échéance débutera le week-end du 2-3 septembre, alors que toutes les rencontres se dérouleront au gymnase de Phœnix.

Après une période d’incertitude, l’AMH a finalement obtenu le feu vert du ministère de la Jeunesse et des Sports pour l’utilisation du gymnase de Phœnix. Reste maintenant à effectuer le traçage du terrain afin que les rencontres se déroulent dans les meilleures conditions possible. Quoi qu’il en soit, les premières rencontres ont déjà été fixées. Elles mettront ainsi aux prises l’ASPL 2000 aux Curepipe Rangers (masculin) à 17h et le Plaisance HBC à l’Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill chez les dames à 19h samedi, et l’Association Sportive Vacoas-Phœnix au Plaisance HBC chez les hommes dimanche à 9h45.

Selon Ludovic Carré, président de l’AMH, cette formule aller-retour permettra à toutes les équipes de disputer un maximum de matches. Toujours est-il que deux trêves seront observées, soit vers la fin de novembre pour permettre aux équipes de participer à la Coupe des clubs de l’océan Indien à Madagascar du 25 novembre au 2 décembre, et en mars 2018 en raison de la tenue de la Coupe de l’Indépendance. Il est à signaler qu’en cas d’égalité de points à l’issue du championnat, la différence de buts en confrontation directe sera prise en considération.

Outre ces championnats nationaux, l’AMH a également prévu d’autres activités au cours des mois à venir, à savoir une Masters Cup en juin qui réunira les quatre meilleures équipes de Maurice et celles de Rodrigues, et un festival de jeunes dans quatre régions différentes. Ce festival, avec une connotation de street-hand, sera organisé en octobre, novembre, décembre et février. Quant au beach handball, une compétition est programmée pour la deuxième semaine de janvier.

Au niveau des déplacements, Ludovic Carré et Thierry Étrange (vice-président de l'AMH) se rendront à Madagascar le 23 septembre afin d'assister à l'élection du nouveau bureau de l'Association de handball de l'océan Indien (AHBOI). Pour rappel, Maurice a assumé la présidence de cet organisme pendant de longues années par l'entremise d'Elvis Bonne, puis de Daniel Gérard. Par la suite, le président de l'AMH mettra le cap sur Rodrigues en novembre. Des élections devront y être tenues et un bureau constitué en vue du coup d'envoi des championnats.