HANDBALL – ÉCARTÉ DE L'AG ÉLECTIVE : QB Warriors se retire provisoirement du championnat

La formation de Quatre Bornes Warriors s'est retirée provisoirement du championnat masculin de première division. Une décision qui fait suite à une correspondance de l'Association mauricienne de Handball (AMH) en date du 11 janvier et dans laquelle il est indiqué au club : « Now that we have received your registration certificate, the new coming committee will be the one authorising your club to be an affiliated member of the MHA ». En d'autres mots, cette formation ne pourra être présente à l'Assemblée générale élective du 11 février et, par conséquent, n'aura pas le droit de voter.

Cette démarche affirmant que c'est le nouveau comité directeur qui décidera si Quatre Bornes Warriors sera ou pas un club affilié de l'AMH, n'a pas fait plaisir aux dirigeants quatrebornais, en particulier à son président Elvis Bonne. Il l'a d'ailleurs fait savoir à la fédération à travers une correspondance vendredi dernier dans laquelle Elvis Bonne précise que le « Provisional Certificate of Recognition as sport Club » a été obtenu le 1er juin 2016, alors que le « Certificate of Registration of Association » a été obtenu le 26 octobre de l'année dernière toujours. Il a aussi précisé que ce dernier certificat a été envoyé à l'AMH le 30 octobre 2016, qui a accusé réception.

Elvis Bonne a ajouté que son club a assisté à diverses réunions de la fédération, notamment pour la préparation du calendrier, et qu'il a aussi délégué des arbitres pour permettre au bon déroulement des compétitions. Le président de Quatre Bornes Warriors a ainsi déploré le fait que depuis l'annonce des élections, la présence de son club n'est plus désirée. Dans ces conditions, Elvis Bonne a informé la fédération « que nous nous retirons du championnat national provisoirement en attendant les élections ». Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.