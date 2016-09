HANDBALL - IHF CHALLENGE TROPHY (ZONE 7) : Tâche herculéenne pour la sélection féminine

Madagascar/Seychelles (masculin) et Madagascar/Maurice (féminin) : voilà les affiches des finales du IHF Challenge Trophy (zone 7) prévues cet après-midi au gymnase de Phœnix. En toute logique, les sélections de la Grande île, dominatrices depuis le coup d'envoi de la compétition, devraient se retrouver sur la plus haute marche du podium. De ce fait, la tâche de la sélection féminine de Maurice s'annonce herculéenne vu la différence de classe qui existe entre les deux protagonistes.

Au bout du compte, le résultat nul (11-11) obtenu face aux Seychelloises hier après-midi a fait le bonheur des jeunes Mauriciennes. Ces dernières bénéficiant d'un meilleur goal-average, n'ayant été battues que par 10-28 par les Malgaches, comparativement à la défaite sur le score de 7-35 des joueuses de l'archipel face à Madagascar. Cette dernière formation part donc avec les faveurs des pronostics, mais son entraîneur, Patrick Iavilavitra, ne voulait pas faire montre d'un optimisme béat. « Ces deux victoires font partie du passé et il s'agira de ne pas sous-estimer notre adversaire en finale. Le plus dur n'est pas encore fait, mais ces victoires ont tout de même rehaussé le moral du groupe. »

Face à Madagascar, Maurice avait la déveine de perdre sa capitaine, Annecy Achille, victime d'une entorse dès le début de l'engagement. Toutefois, au fil des minutes, les Malgaches, qui faisaient montre d'une remarquable efficacité et de vitesse d'exécution, prenaient leurs distances. Sans réellement forcer leur talent, elles s'avéraient supérieures dans tous les compartiments du jeu, tandis que Maurice tentait de limiter les dégâts.

Une sélection mauricienne qui s'est finalement battue avec ses armes et au sein de laquelle la Rodriguaise Gabriella Perrine se révélait la meilleure artilleuse avec cinq réalisations, contre trois à Cathlenn Dorza, et une à Élodie Louis et Gandhavi Sungkur. Du côté malgache, Valérie et Francette se signalaient avec six buts chacune.

En masculin, la désillusion a été énorme pour la sélection mauricienne. Si la défaite face à Madagascar dimanche était prévisible, par contre, un sursaut d'orgueil était attendu face aux Seychelles le lendemain. Mais voilà, les protégés du tandem Cédric Kistohurry-Pascal Yeung Yin devaient passer à côté de la plaque, ratant ainsi leur qualification pour la finale.

Manque de réalisme à l'approche des buts adverses et de repli défensif, couplés à des lacunes tactiques et techniques : autant de limites d'une sélection mauricienne qui s'est accrochée (4-4) après un quart d'heure de jeu, avant de laisser filer son adversaire. L'équipe seychelloise, menée par Kieran Jean et Handrick Siméon, auteurs de neuf et six buts respectivement, se détachait graduellement pour atteindre la pause avec cinq buts d'avance (14-9).

Un retour des Mauriciens était encore possible, mais les visiteurs creusaient un nouvel écart (20-13 à la 40e). Un écart décisif, même si Maurice gardait ses dernières illusions en revenant à 20-23 à six minutes de la fin. Cependant, elle concédait trois buts au cours de ces dernières minutes, et Cédric Kistohurry faisait parler sa déception. « Nous nous sommes certes battus, mais nous avons connu trop de faiblesses en défense. Le manque d'expérience et de sorties nous a également été préjudiciable. »

À noter que les buts de Maurice ont été inscrits par Steward Perrine (5), Arnaud Legris (4), Billy Green (3), Elio Louise (2), Bradley Marin (2), Gilbert Soopaul (2), Olivier Thomas (1) et Romain Noémie (1). Quant aux Seychellois, qu'importe l'immensité de leur tâche, ils s'apprêtent à vivre à fond leur première finale d'une édition du Challenge Trophy.

Les résultats

Masculin

Seychelles b. Maurice 26-20 (mi-temps 14-9)

Madagascar b. Seychelles 33-16

Ce soir (18h) : Finale Madagascar/Seychelles

Féminin

Madagascar b. Maurice 28-10 (mi-temps 11-4)

Maurice et Seychelles font match nul 11-11

Cet après-midi (16h) : Finale Madagascar/Maurice