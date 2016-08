HANDBALL : L'ASVP confirme ses ambitions

C'était David contre Goliath. L'Union Sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill (USBBRH), 17 fois championne de Maurice, a plié face à l'Association sportive de Vacoas/Phoenix (ASVP) samedi dernier au gymnase de Phoenix (33-32) dans le championnat national de handball. Un succès porteur d'espoir pour l'équipe vacoassienne et qui lui permettra peut-être de bousculer la hiérarchie.

L'USBBRH, forte de son expérience, a comme à son habitude débuté la rencontre en trombe. Mais l'ASVP ne s'est pas laissée impressionner pour autant. Au contraire, elle n'a pas lâché son adversaire d'une semelle avec seulement un but d'écart à surmonter à la mi-temps (17-18). Après la reprise, la confiance est montée crescendo dans le camp des Vacoassiens.

Le Malgache Patrick Ravelomanantsoa, auteur de 12 buts, a été le fer de lance de son équipe. Les deux autres nouvelles recrues de l'ASVP, à savoir Pascal Yeung et Fabrice Back, se sont aussi mis en évidence avec six buts chacun. Force est de constater que le club a vu juste en s'attachant les services de ces derniers en provenance du Curepipe Starlight et des Curepipe Rangers respectivement. Ravelomanantsoa, Yeung et Back donnent une autre dimension à leur équipe au niveau de l'artillerie.

D'ailleurs, L'ASVP nous a déjà donné un aperçu des dégâts qu'elle peut causer aux défenses adverses. Les Bambous Wanderes (64-9), Quatre-Bornes Warriors (37-24) et Curepipe Rangers (39-15) peuvent en témoigner. Lors de ses trois dernières rencontres, l'ASVP a inscrit au total 140 buts, soit plus de 30 par matches. De plus, en faisant tomber une équipe qui est en quête d'une 18e couronne de suite, Jason Chellen, l'entraîneur de l'ASVP et son groupe envoient un message fort aux autres prétendants au titre.

« Nous montons en puissance. Nous avons commencé un travail depuis l'année dernière où les joueurs, les entraîneurs, le staff technique et les dirigeants étaient impliqués. Nos sponsors – MYGYM, Société Heenoor, Ligne Doran Contracting, Dry Cleaning, K. Rajaratnam Ltd, Chantecler, J.M Teleservises et General Construction - ont aussi apporté leur pierre à l'édifice. Puis de fil en aiguille, grâce à l'esprit de famille que nous inculquons aux joueurs, la mayonnaise prend. Avec notre jeu d'ensemble et les individualités, nous abordons chaque match avec une mentalité de gagnants. D'ailleurs, nous préparons nos rencontres sans rien laisser au hasard. C'est ce qui explique un peu notre succès face à l'USBBRH », fait-il ressortir.

Cependant, le coach avance que cette victoire n'est pas une fin en soi. « Il ne faut pas oublier que nous avons une manche retour à disputer. On doit s'attendre à une équipe des villes sœurs revancharde, même si elle s'est un peu affaiblie avec la perte de deux de ses titulaires Jean-Noël et Stéphano Lagarde. Mais nous aussi nous serons prêts à en découdre. En attendant, nous allons garder la même intensité et le même rythme, peu importe l'adversaire qui se présentera devant nous. Interdiction donc de flancher », a-t-il conclu.

L'ASVP a ainsi de grandes aspirations pour cette nouvelle saison. Avec cinq victoires en six sorties, elle se place aux avant-postes avec le Curepipe Starlight toujours invaincu en championnat. À noter que les Curepipiens sont les seuls à avoir infligé une défaite aux Vacoassiens. Mais depuis, ces derniers se trouvent dans une bonne dynamique. Les victoires s'enchaînent, l'ASVP est une réelle menace, voire un adversaire coriace sur qui il faudra compter dans la course au titre de champion de Maurice. Celle-ci restera indécise jusqu'au bout.