HANDBALL : Les Malgaches précisent d'entrée leurs prétentions

Double victoire malgache au cours de la première journée de l'édition 2016 de l'IHF Challenge Trophy de handball, hier après-midi au gymnase de Phœnix. En masculin, les handballeurs de la Grande île ont disposé de la sélection mauricienne sur le score de 40-29 (mi-temps 19-13). Quant à la rencontre féminine, elle a favorisé les desseins de Madagascar aux dépens des Seychelles sur le score éloquent de 35-7. De par ces succès, les deux sélections malgaches sont quasiment assurées de disputer les finales prévues mercredi.

Face à une équipe malgache tenante du titre, la sélection mauricienne a pu soutenir la comparaison au cours des premières minutes. Le score était d'ailleurs de parité (7-7) avant le quart d'heure de jeu. Par la suite, la bande à Jean-Michel Narindra devait graduellement se détacher pour se retrouver avec six buts d'avance à la mi-temps. Maurice, avec dans ses rangs Mathew Mohungoo, Bradley Marin, Jason Green, Quinsley Perrine, Emmanuel Soopaul, Roddy Valois, Rodney Patient et le gardien de but Krishen Rajaratnam ne pourra plus alors revenir au score.

Toutefois, rien n'est perdu, dans le sens où une victoire aux dépens des Seychelles ce soir (18h) sera synonyme de qualification. L'entraîneur Cedric Kistohurry en est conscient. « Nous sommes condamnés à vaincre l'équipe seychelloise. Pour cette première rencontre, nous avons connu une entrée en matière difficile et mes joueurs n'ont pas su faire preuve d'efficacité. Ils ont également connu un certain relâchement en seconde période. »

Du côté malgache, on aborde désormais la suite de la compétition avec sérénité. « Notre objectif sera de remporter cette compétition et de nous qualifier pour la compétition continentale. Les Mauriciens se sont bien défendus au cours de cette rencontre. Reste que nous connaissons la plupart des joueurs mauriciens de cette catégorie d'âge car ils ont disputé la compétition de la CJSOI », souligne Jean-Michel Narindra. Ce dernier avait fait confiance à Riaut Razafimahatratra, Sariaka Rakotosanimanana, Bezandry Berthino, Anthony Rafalisoa, Russel Rabe-Andriantsoa, Florent Randriamasintaina, Joany Rakotondranivo et Christian Ramiadanarivo.

En féminin, Maurice devait s'attendre à très forte partie face à Madagascar cet après-midi. Si un revers demeure prévisible, il faudra jouer la dernière carte face aux Seychelles demain.

Les résultats

Féminin

Madagascar b. Seychelles 35-7

Prochaines rencontres : Maurice/Madagascar (aujourd’hui à 16h) et Maurice/Seychelles (demain à 16h)

Masculin

Madagascar b. Maurice 40-29

Prochaines rencontres : Maurice/Seychelles (aujourd’hui à 18h) et Madagascar/Seychelles (demain à 18h)