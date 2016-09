HANDBALL — L'IHF CHALLENGE TROPHY (ZONE 7): Un défi est de taille

Les choses sérieuses débutent aujourd'hui pour les Mauriciens engagés dans l'International Handball Federation (IHF) Challenge Trophy au Gymnase de Phoenix. Face à Madagascar, tenante du titre, l'équipe nationale de Maurice (-20 ans) devra se surpasser si elle veut la victoire.

Organisé pour la troisième fois à Maurice, l'IHF challenge Trophy se présente comme un défi de taille pour les Mauriciens. Médaillés de bronze en 2014, ils veulent réaliser un gros coup pour cette nouvelle édition, soit remporter la médaille d'or. Pour cela, ils devront réaliser un sans-faute. Les joueurs locaux seront-ils à la hauteur de leur ambition ? On l'espère !

Sachant que les deux premières équipes seront qualifiées pour la finale, la sélection de Maurice devra livrer une bataille titanesque face aux Malgaches à 18h pour leur premier match, avant d'enchaîner contre les Seychellois, demain à la même heure. La mission est certes compliquée. Mais l'entraîneur Cédric Kistohurry assisté par Pascal Yeung (qui remplace David Malié) place une grande confiance en les 16 sélectionnés qui défendront les couleurs mauriciennes jusqu'au 7 septembre.

« Nous nous sommes préparés sur tous les plans que ce soit physique, psychologique, technique et tactique. Nous nous sommes entraînés pendant cinq mois en vue de cette compétition. Mais ce groupe de jeunes, je le connais depuis trois ans. La plupart de ces garçons se côtoient depuis les Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) de 2013 (ndlr : à Maurice). Ils ont grandi et surtout progressé ensemble », fait-il ressortir.

Un point plutôt positif, puisque Cédric Kistohurry mise sur cet aspect pour tenter de déjouer les pronostics qui sont en faveur de Madagascar. « Les Malgaches sont redoutables surtout au niveau physique. Mais nous ne viendrons pas avec la fleur au fusil non plus. Notre point fort c'est notre esprit d'équipe. En cinq mois d'entraînement assidus, les garçons m'ont démontré qu'ils sont déterminés et motivés pour décrocher un premier titre pour le pays. Et ils ont le potentiel », nous confie le coach. À savoir que le brassard de capitaine sera porté par Loïc Valois. Le demi-centre aura la lourde tâche de mener son équipe à bon port.

Du côté de la sélection féminine, elle entrera en action à 16h demain au gymnase de Phoenix face à la Grande Île également. Cette dernière, donnée favorite du tournoi, a à cœur de garder sa couronne. Avec ses joueuses de talents, Madagascar chez qui le handball est vécu comme une passion, fait déjà figure d'épouvantail. Et ce n'est pas Sanjay Dabydin, qui nous dira le contraire. Selon l'entraîneur, Maurice est à des années-lumière du handball pratiqué par leur futur adversaire.

« Nous sommes bien en retard sur Madagascar. La battre est quasi impossible. Les Malgaches ont plus d'expériences que les Mauriciennes. D'ailleurs, la plupart de mes joueuses sont à leur première sélection. J'ai également perdu quelques bons éléments en début d'année parce qu'elles n'étaient pas éligibles selon les règlements de l'IHF et aussi à cause des raisons professionnelles et scolaires. J'ai dû alors me tourner vers les écoles et recommencer le travail. On a également dans nos rangs deux Rodriguaises qui sont venues renforcir l'effectif en la personne de Justine et Gabriella Perrine. J'ai comme objectif de battre les Seychelles pour arriver en finale avec Madagascar », nous livre-t-il.

La sélection de Maurice

Masculine :

Krishen Rajaratnam, Arnaud Legris, Loïc Valois, Steward Perrine, Mathieu Wong, Ellio Louise, Bradley Marin, Romain Noémie, Billy Green, Daryl Mohungoo, Emmanuel Soopaul, Jean-Fabrice Parisien, Olivier Thomas, Rodney Patient, Jean Nick Perrine, Emmanuel Marie

Coaches : Cédric Kistohurry et Pascal Yeung

Féminine :

Annecy Achille, Cathelenn Dorza, Elodie Louis, Séverinne Thiboudois, Mélanie Casse, Gandhavi Sunkur, Jessie Larose, Urvi Hemraz, Michèle Espiègle, Lucie Dulla, Nora Brabant, Miliana Grenande, Gabriella Perrine, Gaëlle Fidèle, Justine Perrine et Chestha Ramnial

Coaches : Sanjay Dabydin, Jean-Marie Rock et Mervin Curpen

Le programme :

Aujourd'hui

Madagascar v/s Seychelles (D) à 16h

Maurice v/s Madagascar (H) à 18h

05.09

Maurice v/s Madagascar (D) à 16h

Seychelles v/s Maurice (H) à 18h

06.09

Seychelles – Maurice (D) à 16h

Madagascar – Seychelles (H) à 18h

07.09

Finale (D) à 16h

Finale (H) à 18h