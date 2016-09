HANDBALL – L'IHF CHALLENGE TROPHY, ZONE 7 : Maurice pas à la hauteur

Boire le calice jusqu'à la lie. Voilà comment on pourrait résumer la finale féminine de l'IHF Challenge Trophy tenue mercredi dernier au gymnase de Phoenix, où les Malgaches ont battu les Mauriciennes à plate couture (41-8). Une défaite honteuse qui oblige l'Association mauricienne de handball (AMH) à revoir sa copie.

On savait d'emblée que Maurice n'avait aucune chance de remporter la médaille d'or face à Madagascar. Mais on s'attendait quand même à ce qu'elle fasse preuve de résistance. Or, la sélection de handball féminine n'a tenu que cinq minutes sur le terrain. Cinq comme le nombre de buts inscrits en première mi-temps alors que les Malgaches ont mitraillé la gardienne mauricienne à 25 reprises. Cela pour dire que les joueuses de l'entraîneur Sanjay Dabydin et de Jean-Marie Rock ont tout simplement été inexistantes sur le terrain.

En effet, l'équipe nationale de Madagascar n'a pas perdu de temps pour montrer ses réelles intentions. D'ailleurs, quelques secondes ont suffi pour qu'elle ouvre le score. Puis au fil des minutes, les joueuses de la Grande Île ont développé un jeu bien rodé, montrant un fossé énorme à tous les niveaux, entre elles et les Mauriciennes. Techniquement, tactiquement et physiquement, ces dernières étaient dépassées par les qualités de leurs adversaires. D'ailleurs à la pause, en plus de la fatigue, le moral n'était pas au beau fixe dans le camp mauricien.

À la reprise, les Malgaches sont passées à la vitesse supérieure enchaînant but après but, sans que les Mauriciennes ne puissent réellement réagir si ce n'est que ses trois petits buts inscrits. Avec plus de 30 buts d'écart, la victoire était déjà acquise. Alors que le match prenait un air d'entraînement, on pensait que les Malgaches allaient lever le pied sur la pédale. Mais arrivée à 38-8 à cinq minutes de la fin, la sélection malgache avec des joueuses de talents, a dépassé la barre des 40 buts avec une facilité déconcertante.

Pour l'entraîneur Malgache Patrick Tahimorasana, le titre était mérité. « Mon équipe s'est battue jusqu'à la fin. Mais on peut aussi dire que c'était une victoire prévisible. Je ne peux qu'être fière ce qu'a réalisé mon équipe. Vu la préparation, la difficulté des entraînements et le manque de matériels auxquels nous avons dû faire face, nous méritions la victoire », explique-t-il. Mais cette nouvelle consécration n'est pas une fin en soi puisque, les champions 2016 de la zone 7 du l'IHF Challenge Trophy ont maintenant dans le viseur la phase finale prévue en février 2017. Elles tâcheront de faire mieux que la dernière édition où Madagascar avait terminé au quatrième rang.

Sanjay Dabydin, entraîneur de la sélection nationale de handball, se dit pour sa part fière de ses protégées. « La finale était déjà perdue d'avance. J'ai voulu que tout le monde ait la chance de jouer. Je suis très fière de mes filles dont la plupart sont âgées entre 14 et 15 ans et sont encore au stade de débutante. Elles ont enchaîné trois matches d'une très grande intensité, chose à laquelle elles ne sont pas encore habituées. Donc je suis satisfait de notre médaille d'argent. Malgré la présence de seulement de trois équipes dans le tournoi, il fallait quand même le faire », déclare-t-il.

Mais il faut quand même se rendre à l'évidence que les filles comme les garçons, qui, eux, n'ont même pas été capables d'arriver en finale (deux défaites), n'ont pas été à la hauteur des enjeux. La sélection masculine de Madagascar a soulevé le trophée une fois de plus ne laissant aucune chance aux Seychelles (34-22). Quelle leçon à tirer ? Maurice, voire l'AMH, doit sérieusement se remettre en question sur sa politique de handball. N'est-il pas tant de mettre sur pied un centre de formation ? À bon entendeur…