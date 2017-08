HANDBALL : Nouveau comité, nouvelle vision

Les membres du nouveau comité directeur de l’Association mauricienne de handball (AMH), en fonction depuis samedi dernier, veulent donner un nouveau souffle à cette discipline. Même si le problème majeur demeure actuellement les infrastructures qui pourraient abriter les championnats nationaux, plusieurs décisions ont été prises au cours de la première réunion tenue jeudi dernier au gymnase de Phoenix. Notamment, la nomination de Dominique Filleul en tant que Conseiller Technique Régional et l’institution de différentes commissions.

Après avoir dirigé les sélections nationales lors des derniers Jeux des îles, Dominique Filleul bénéficie de nouveau de la confiance des dirigeants de l’AMH. Sa nouvelle fonction devrait être la même que celle d’un Directeur Technique National. Au niveau des commissions, celle du beach handball comprendra Burty Caramsing, Sheron Raboud, Jean-Marie Rock, Olivier Thomas et Guillaume Mariolle. De leur côté, Benoît Souchon et David Malié se retrouveront au sein de la commission technique. Cette commission devra également comprendre un membre de chaque club. Pour ce qui est de la commission discipline, le choix s’est porté sur Jeannot Dorasawmy et Christian Francis, alors que la commission Jeunes aura en son sein Gérard Jules, Dorine Isabelle, Claudel Botshare et Lydie Chimier. Toutefois, cette dernière devra avoir le feu vert du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Si la commission marketing sera placée sous la responsabilité de Kristel Sandian, celle de IT comprendra Fabrice Mardaymootoo et Axelle Julie, tandis qu’aucune nomination n’a été effectuée jusqu’ici pour la commission arbitrage.

Il est à noter qu’une autre commission sera créée afin d’éplucher les dettes de la fédération, après la tenue de la Coupe du Monde de beach handball. La décision a également été prise de coopter deux autres membres, à savoir Christian Francis du Curepipe Blue Star et Benoît Souchin du Curepipe Starlight. Quant aux championnats nationaux, ils devraient débuter le week-end prochain. Toutefois, vu que le gymnase de Phoenix ne sera désormais plus disponible, étant réservé au basket-ball, des démarches sont actuellement entreprises au niveau d’autres infrastructures. Notamment, le gymnase James Burty David à Trou aux Cerfs. Une rencontre est prévue avec le maire de Curepipe, Hans Marguerite, dans les prochains jours. Les gymnases Navin Soonarane à Ebène et de Paillotte demeurent d’autres options.

Ces championnats bénéficieront du soutien de City Sport et seront connus comme MHA City Sport League. Par ailleurs, au niveau des échéances internationales, la Coupe des clubs de l’océan Indien est confirmée à Madagascar en novembre prochain. Dans ce contexte, une correspondance sera expédiée aux clubs afin d’être au courant de leur intérêt d’y participer. Il est à noter également que l’équipe masculine seniors de La Cressonnière (Réunion) effectuera une tournée à Maurice du 7 au 13 janvier 2018.